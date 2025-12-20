Sábado, 20 de Diciembre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 20 de diciembre informa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 22%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Jueves 25 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Viernes 26 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Sábado 27 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

