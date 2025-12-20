Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 20 de diciembre informa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 22%.Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Jueves 25 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Viernes 26 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Sábado 27 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Zapopan