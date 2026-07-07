Cada uno de los cuatro candelabros que se colocaron en la zona de escaleras de la estación Hidalgo de la línea 2 del Metro, como parte de la intervención que se hizo de cara al Mundial, tuvieron un costo de 56 mil pesos, dio a conocer el director general del Metro, Adrián Rubalcava.El resto de los faroles y luminarias que se pusieron en dicha estación tuvieron un costo de entre 3 y 4 mil pesos, precisó."Tuvieron el costo de 56 mil pesos que son los que se encuentran de tamaño grande y las bajadas de las escaleras; y el resto de los candelabros o de los faroles son entre tres mil y cuatro mil pesos dependiendo el modelo", puntualizó.Tras recorrer las estaciones de Hidalgo y Bellas Artes, Rubalcava Suárez detalló que el costo de los muros verdes que se instalaron en otras estaciones de la línea azul, fue de cinco mil 600 pesos por m², costo que está "muy por debajo del valor comercial" que ronda los siete mil 400 pesos. Por otro lado, el director general del Metro aseguró que el proceso para la renovación de la línea 2 fue a través de licitaciones abiertas y públicas "lo que hace que el proceso sea completamente transparente", mientras que en las que hubo un proceso de licitación restringida, las empresas compitieron entre sí, y la Auditoría Superior de la Ciudad de México ya trabaja en aclarar los procesos de licitación."Queda por completamente a un lado los dichos de que son empresas que no cuentan con la experiencia o queda de empresas fantasmas como se mencionó en algunos medios", advirtió.JM