Cada uno de los cuatro candelabros que se colocaron en la zona de escaleras de la estación Hidalgo de la línea 2 del Metro, como parte de la intervención que se hizo de cara al Mundial, tuvieron un costo de 56 mil pesos, dio a conocer el director general del Metro, Adrián Rubalcava.

El resto de los faroles y luminarias que se pusieron en dicha estación tuvieron un costo de entre 3 y 4 mil pesos, precisó.

"Tuvieron el costo de 56 mil pesos que son los que se encuentran de tamaño grande y las bajadas de las escaleras; y el resto de los candelabros o de los faroles son entre tres mil y cuatro mil pesos dependiendo el modelo", puntualizó.

Tras recorrer las estaciones de Hidalgo y Bellas Artes, Rubalcava Suárez detalló que el costo de los muros verdes que se instalaron en otras estaciones de la línea azul, fue de cinco mil 600 pesos por m², costo que está "muy por debajo del valor comercial" que ronda los siete mil 400 pesos.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Por otro lado, el director general del Metro aseguró que el proceso para la renovación de la línea 2 fue a través de licitaciones abiertas y públicas "lo que hace que el proceso sea completamente transparente", mientras que en las que hubo un proceso de licitación restringida, las empresas compitieron entre sí, y la Auditoría Superior de la Ciudad de México ya trabaja en aclarar los procesos de licitación.

"Queda por completamente a un lado los dichos de que son empresas que no cuentan con la experiencia o queda de empresas fantasmas como se mencionó en algunos medios", advirtió.

JM