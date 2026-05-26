Martes, 26 de Mayo 2026

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¡Elegante! Así es el ENORME candelabro del Metro Hidalgo que se viralizó en redes

A pesar de que la zona está parcialmente cerrada, usuarios no dejaron pasar la oportunidad de tomarle fotos

Por: SUN .

Aunque el candelabro le da un toque elegante a las instalaciones, algunos internautas dudaron que dure mucho en el lugar. SUN/ESPECIAL

Aunque el candelabro le da un toque elegante a las instalaciones, algunos internautas dudaron que dure mucho en el lugar. SUN/ESPECIAL

Trabajadores colocaron en una de las escaleras del Metro Hidalgo un candelabro de mayores proporciones a los que se instalaron en muros de la estación la semana anterior como parte de los trabajos de rehabilitación de cara al Mundial de Futbol.

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La luminaria se encuentra en una de las escaleras de acceso al andén de la Línea 2, en dirección a la Terminal de Taxqueña; sin embargo, en la escalera dirección Cuatro Caminos no se ha instalado una similar.

     

Algunos de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro que pasaban por la escalera, la cual está parcialmente cerrada por los trabajos para colocar mosaicos en el piso, tomaban fotografías del candelabro que de inmediato se viralizaron en redes ya que el da un toque elegante a las instalaciones y, al igual que ocurrió con las otras lámparas más pequeñas, el buen humor surgió de inmediato.

@jessicaypz El metro lleno de polvo, escaleras rotas y los trenes con muchísimo retraso, peroooooooo, tenemos candelabros en el metro✨✨✨ ¿PORRRRR? #metro #stc #cdmx #hidalgo #fyp ♬ sonido original - Civ
     

La semana anterior comenzó la colocación de candelabros de menor tamaño en los muros del andén, en ambas direcciones de la estación, así como en el pasillo de entrada y salida a la avenida Guerrero, el cual actualmente se encuentra cerrado por los trabajos de rehabilitación.

@monimaldonado Que elegancia la del metro Hildalgo ���� #cdmx #metrocdmx #fyp #fypシ #Viral ♬ Bridgerton (Wildest Dreams) - The Theme System
     

La mañana de este martes, los obreros que renuevan las instalaciones del Metro Hidalgo instalaban marcos en los candelabros colocados en los muros del andén; asimismo, colocaban muros, cortaban mosaicos en el piso y hacían mediciones para seguir instalando los candelabros que hacen falta en la estación.

JM

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