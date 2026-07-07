Miembros de seguridad federal y local de México informaron este martes de la detención de cuatro personas vinculadas a un grupo delictivo dedicado a la extorsión y la venta de droga en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

La captura fue resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que ubicaron y alcanzaron el vehículo en que se desplazaban los sospechosos.

De acuerdo con reportes de fuentes federales, los imputados fueron identificados como presuntos integrantes del grupo criminal conocido como "Los Malcriados 3AD", una organización criminal que opera principalmente en dicho sector de la capital mexicana.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en la alcaldía Álvaro Obregón, elementos de @SSPCMexico y @FGRMexico, en coordinación con @SSC_CDMX, detuvieron a cuatro personas vinculadas a una célula delictiva dedicada a la extorsión, cobro de piso y venta de droga… pic.twitter.com/RkjRkTEDXO— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 7, 2026

Las mismas fuentes precisaron que entre los capturados se encuentran Osvaldo Aldair Torres Huerta, de 21 años, y Maximiliano Farid Martínez Escalona, de 20 años , quienes cuentan con orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Durante la misma intervención táctica, los cuerpos de seguridad también arrestaron a Joaquín Ramos Espinosa, de 27 años, y a Ángel Eduardo Torres Díaz, de 20 años de edad , al ser sorprendidos junto a los otros sospechosos dentro del perímetro de la demarcación.

Al momento de realizar la inspección de seguridad al automóvil, los oficiales decomisaron 106 dosis y un paquete con marihuana, diversas porciones de metanfetamina, un arma de fuego corta, un cargador, 11 cartuchos útiles y dos equipos telefónicos.

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Tanto los cuatro individuos arrestados como el material incautado y las sustancias ilícitas confiscadas fueron puestos a disposición inmediata del agente del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación jurídica e integrar la carpeta de investigación.

La detención se dio en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México que busca garantizar la seguridad de los habitantes capitalinos y combatir el crimen organizado en la urbe.

JM