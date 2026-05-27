La instalación de candelabros dorados en la estación Metro Hidalgo desató diversas reacciones en redes sociales que el director del STC Metro, Adrián Rubalcava, transformó en un reto viral.

Las obras de modernización en la Estación Hidalgo buscan modificar la imagen urbana ante la llegada de turistas internacionales. Los trabajos de rehabilitación incluyen recubrimientos en las paredes que simulan mármol y la colocación de luminarias de estilo clásico europeo en los pasillos.

Estas piezas ornamentales presentan bases curvas, volutas y un acabado dorado que contrasta con la arquitectura funcional del sistema de transporte.

El cambio estético sorprendió a los pasajeros que transitan diariamente por esta conexión con la Línea 3. La estética rompió con la línea visual del transporte subterráneo y generó un debate en plataformas digitales sobre el diseño elegido por las autoridades.

Los mejores memes y la respuesta oficial

En cuestión de horas, los usuarios publicaron imágenes que comparaban la estación con los pasillos del Palacio de Versalles. Las referencias a series de época y los fotomontajes de aristócratas esperando el convoy dominaron la conversación, mostrando el ingenio de los internautas.

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Ante la respuesta del público, el titular del transporte utilizó su cuenta de X para dirigirse a los pasajeros. El funcionario reconoció las molestias generadas por el polvo, el calor y el ruido durante las semanas de trabajo en las instalaciones subterráneas.

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Lejos de evadir los comentarios, asumió la responsabilidad de las obras y pidió paciencia a la población. Aseguró que este esfuerzo tiene como objetivo entregar instalaciones funcionales que los habitantes de la metrópoli puedan utilizar de manera segura en su trayecto diario.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, respaldó estas acciones de infraestructura calificándolas como una tarea estratégica para la ciudad. El propósito de su administración es garantizar un servicio de movilidad digno y eficiente para los usuarios que utilizan la red de transporte.

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Un desafío de época para los usuarios

La conversación digital tomó un giro cuando el director publicó un mensaje con un tono relajado. Durante un recorrido nocturno de supervisión, afirmó en sus redes sociales que la decoración de la estación invitaba a los transeúntes a hablar en idioma francés.

A partir de esa observación, lanzó una convocatoria para que los capitalinos interactuaran con el espacio renovado. Invitó a las personas a tomarse fotografías o grabar videos luciendo atuendos de época mientras esperan la llegada de los trenes en los andenes de la estación. Sin embargo, se agregó una nota de la comunidad a su publicación en la que se explica que la imagen habría sido creada con IA, por lo que Rubalcava no habría dado el supuesto recorrido.

No obstante, el reto acepta cualquier tipo de participación ciudadana, ya sea mediante una crítica, un halago o contenido humorístico. La intención declarada por las autoridades es fomentar la creatividad y modificar la percepción del entorno durante los tiempos de traslado en la capital.

Mientras algunos sectores participan en la iniciativa, otros grupos cuestionan las prioridades en la asignación del presupuesto. Diversos mensajes en la red señalan la necesidad de atender las filtraciones de agua y las fallas operativas antes de invertir recursos en elementos visuales.

La cuenta regresiva para el torneo internacional

La intervención arquitectónica en esta parada forma parte de un proyecto que abarca la remodelación de 18 estaciones. Las autoridades capitalinas trabajan para concluir las labores de mantenimiento antes de la inauguración del Mundial 2026 programada para el mes de junio en la ciudad.