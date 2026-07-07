Vacaciones SEP: ¿Cuándo entregan boletas de calificaciones?

La recta final del ciclo escolar genera una gran expectativa entre millones de padres de familia y tutores en toda la República Mexicana en este mes de julio de 2026. Con los planes de las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, la atención se centra ahora en los últimos trámites administrativos obligatorios antes del cierre de las aulas.

De acuerdo con el cronograma oficial establecido en el Calendario Escolar de la SEP, las actividades académicas regulares de educación básica están por concluir formalmente. Los docentes de todo el país se encuentran en la fase de evaluación final, capturando los promedios que definirán el pase de grado de los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

El periodo de asignación de calificaciones para los alumnos de educación básica se ejecuta bajo un estricto orden institucional. Las autoridades buscan que este proceso se realice de forma ágil y transparente para evitar contratiempos antes de que la marea de alumnos comience el receso escolar de forma oficial.

Fechas exactas y entrega de boletas: El cronograma oficial de las autoridades

¿Cuándo se podrán conocer exactamente los promedios finales y qué días se destinarán a la entrega de la documentación correspondiente? Las directrices vigentes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estipulan que el proceso oficial de descarga y consulta masiva de boletas de calificaciones tendrá lugar el 14 y el 15 de julio del 2026.

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Los padres de familia deberán mantenerse atentos a los llamados internos de cada plantel, ya que la entrega puede coordinarse de forma escalonada según el grado escolar para evitar aglomeraciones en las escuelas.

Es importante recordar que estas fechas son de cumplimiento obligatorio para todas las escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional. Una vez concluido este breve periodo de entrega de reportes académicos, se dará paso a la clausura oficial de los cursos, abriendo paso al tan esperado periodo de vacaciones de verano.

Consulta digital y descarga en internet: las pautas para los tutores en Jalisco

¿De qué manera se puede realizar este trámite desde la comodidad del hogar y qué herramientas tecnológicas están habilitadas para los habitantes del occidente del país? Para los padres de familia en el estado de Jalisco, la modernización de los sistemas escolares permite acceder a los documentos oficiales sin necesidad de acudir de forma presencial a las instalaciones si el plantel así lo determina.

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La plataforma nacional del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) se mantendrá activa de manera permanente para la consulta de las notas. A través de este portal digital federal, los usuarios pueden ingresar los datos del alumno para generar el archivo correspondiente.

Adicionalmente, las autoridades educativas en Jalisco cuentan con sus propios canales locales de vinculación escolar digital, optimizando los servidores para soportar la alta demanda de clics que se registra habitualmente durante estas fechas. Se recomienda realizar la búsqueda en horarios de bajo tráfico digital para asegurar una descarga exitosa y sin errores de conexión.

Tips rápidos y pasos esenciales para consultar la boleta de calificaciones sin filas

Ten a la mano la CURP de tu hijo: Este documento de identidad es el código de acceso obligatorio para ingresar a los portales informáticos oficiales tanto estatales como federales.



Este documento de identidad es el código de acceso obligatorio para ingresar a los portales informáticos oficiales tanto estatales como federales. Conoce la clave de la escuela (CCT): Algunas plataformas digitales de consulta requieren introducir la Clave de Centro de Trabajo del plantel para focalizar la búsqueda de las notas del alumno.



Algunas plataformas digitales de consulta requieren introducir la Clave de Centro de Trabajo del plantel para focalizar la búsqueda de las notas del alumno. Descarga en formato PDF: Una vez que visualices el documento en la pantalla, asegúrate de guardar el archivo digital para tener un respaldo electrónico válido ante cualquier aclaración futura.



Una vez que visualices el documento en la pantalla, asegúrate de guardar el archivo digital para tener un respaldo electrónico válido ante cualquier aclaración futura. Verifica que cuente con firma digital: Las boletas obtenidas mediante los sistemas de internet de la SEP poseen una validación electrónica oficial que las hace completamente legales para procesos de inscripción o cambio de escuela.



Las boletas obtenidas mediante los sistemas de internet de la SEP poseen una validación electrónica oficial que las hace completamente legales para procesos de inscripción o cambio de escuela. Comunícate con el maestro ante dudas: Si notas algún error en la captura de las asistencias o en los promedios finales, ponte en contacto inmediato con el docente antes de que inicie el receso de labores administrativo.

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¿El trámite de consulta y descarga de la boleta de calificaciones en el SIGED tiene algún costo?

No, el acceso al Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) y la obtención de los reportes de evaluación finales de la SEP son trámites completamente gratuitos para toda la población en el territorio nacional.

¿Qué pasa si no puedo descargar la boleta digital durante los días de la entrega oficial?

El sistema informático permanece abierto después de las fechas oficiales, por lo que podrás consultar y descargar el documento digital en cualquier momento posterior, incluso durante el transcurso de las vacaciones de verano.

JM