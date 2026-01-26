El municipio de Salamanca, en Guanajuato, está de luto luego de que un comando armado abriera fuego en una cancha de futbol y dejara como resultado, hasta el momento, 11 personas fallecidas y 12 más heridas. Aunque no es el primero de su tipo. Aquí un recuento de los hechos:

Un tiroteo contra una grupo de personas reunidas en un partido de futbol en el estado de Guanajuato dejó al menos 11 muertos y 12 lesionados , según informaron este domingo las autoridades.

¿Cómo sucedió la matanza en Salamanca?

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 hora local (23:30 GMT) en la comunidad Loma de Flores del municipio de Salamanca, estado de Guanajuato.

El alcalde de Salamanca, César Prieto, confirmó en un mensaje público que 11 personas fallecieron, 10 en el lugar y una más en el hospital, y otras 12 resultaron lesionadas, entre ellas, una mujer y un menor de edad .

Prieto detalló que el tiroteo sucedió al final de un encuentro deportivo en un campo de futbol, "en el cual se encontraban conviviendo las personas y un comando armado llegó y (las) atacó".

"Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el estado y particularmente en Salamanca", advirtió el alcalde, al tiempo que pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora de Guanajuato, Libia García, el apoyo para "recuperar la paz, tranquilidad y seguridad" del municipio.

Salamanca, bajo el fuego del crimen organizado

Cinco personas fueron asesinadas el sábado en la comunidad de Cuatro de Altamira, una más en San Vicente de Flores, y la semana pasada se registró una amenaza con un artefacto explosivo fuera de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salamanca, la cual fue desactivada con intervención del Gobierno federal, recapituló Prieto.

El alcalde destacó que Salamanca es una ciudad que "ha dado mucho al país", pues alberga una refinería de Pemex y es "palanca de desarrollo".

En ese sentido, lamentó que existan grupos criminales que buscan "someter a la autoridad", lo que -advirtió- "no van a lograr".

Por su parte, la Fiscalía de Guanajuato informó del inicio de las investigaciones de los hechos, y precisó que seis de los 12 lesionados continúan bajo atención médica.

Además, la dependencia repudió "enérgicamente" el ataque, al tiempo que expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.

Versiones señalan que ya van más de 17 fallecidos, según reportes de medios locales con testimonios de familiares, lo cual no ha sido confirmado por las autoridades .

Este no es el primer ataque armado durante un partido de futbol en Salamanca . En abril de 2025, un comando armado irrumpió en una cancha en la comunidad de Cárdenas y asesinó a cuatro personas, y un mes antes, tres murieron tras un tiroteo en un campo de futbol en Zapote Negro.

Además, se trata de una de las matanzas más graves en los últimos años en Guanajuato, después de la ocurrida en junio de 2025 en el municipio de Irapuato donde 12 personas murieron y 20 quedaron lesionadas tras un tiroteo en una fiesta patronal por el día de San Juan Bautista.

Guanajuato fue el estado con más homicidios en México en 2025, con más de 2 mil 500 casos registrados, según datos del Gobierno.

