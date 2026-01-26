Una masacre sacudió a los habitantes del municipio de Salamanca, en Guanajuato. El saldo hasta el momento es de 11 personas muertas y 12 lesionadas, tras un ataque directo en un campo de futbol. Hoy, el gobierno de la entidad reaccionó.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció que la seguridad de la región ha sido reforzada, luego de la masacre en los campos de futbol de la comunidad Loma de Flores, del municipio de Salamanca, en donde un comando armado asesinó a 11 personas y lesionó a 12 más .

Señaló que de manera inmediata se activó un operativo conjunto con el municipio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y fuerzas federales para atender a las víctimas, asegurar la zona y avanzar con determinación en la investigación.

A través de sus redes sociales, afirmó que el Estado actuará con firmeza para proteger a las familias, recuperar la tranquilidad de la comunidad y dar con los responsables.

La tarde de este domingo un grupo de hombres armados irrumpió en el campo de futbol de la comunidad Loma de Flores y disparó en contra de 23 personas. Los agresores huyeron a bordo de camionetas, de acuerdo a reportes preliminares .

Este lunes la mandataria expresó que lo ocurrido en Loma de Flores "es un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses".

Manifestó solidaridad con las víctimas y sus seres queridos.

Así fue el ataque en Salamanca

El alcalde de Salamanca, César Prieto, confirmó en un mensaje público que 11 personas fallecieron, 10 en el lugar y una más en el hospital, y otras 12 resultaron lesionadas, entre ellas, una mujer y un menor de edad .

Prieto detalló que el tiroteo sucedió al final de un encuentro deportivo en un campo de futbol, "en el cual se encontraban conviviendo las personas y un comando armado llegó y (las) atacó".

"Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el estado y particularmente en Salamanca", advirtió el alcalde, al tiempo que pidió a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora de Guanajuato, Libia García, el apoyo para "recuperar la paz, tranquilidad y seguridad" del municipio.

Guanajuato fue el estado con más homicidios en México en 2025 , con más de 2 mil 500 casos registrados, según datos del Gobierno.

Con información de SUN y EFE

