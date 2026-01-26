Lunes, 26 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México | Salamanca

Esta es la respuesta de Guanajuato tras masacre en Salamanca

Un comando armado abrió fuego en un campo de futbol y en la comunidad Loma de Flores, de Salamanca, donde mató a 11 e hirió a 12 más

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

La tarde de este domingo un grupo de hombres armados irrumpió en el campo de futbol de la comunidad Loma de Flores de Salamanca y disparó en contra de 23 personas. EFE

La tarde de este domingo un grupo de hombres armados irrumpió en el campo de futbol de la comunidad Loma de Flores de Salamanca y disparó en contra de 23 personas. EFE

Una masacre sacudió a los habitantes del municipio de Salamanca, en Guanajuato. El saldo hasta el momento es de 11 personas muertas y 12 lesionadas, tras un ataque directo en un campo de futbol. Hoy, el gobierno de la entidad reaccionó.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció que la seguridad de la región ha sido reforzada, luego de la masacre en los campos de futbol de la comunidad Loma de Flores, del municipio de Salamanca, en donde un comando armado asesinó a 11 personas y lesionó a 12 más.

Revisa: Así fue el ataque que dejó 11 muertos y 12 heridos en Salamanca

Señaló que de manera inmediata se activó un operativo conjunto con el municipio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y fuerzas federales para atender a las víctimas, asegurar la zona y avanzar con determinación en la investigación.

A través de sus redes sociales, afirmó que el Estado actuará con firmeza para proteger a las familias, recuperar la tranquilidad de la comunidad y dar con los responsables.

Consulta: Arranca la semana con pronóstico de frío intenso para Guadalajara

La tarde de este domingo un grupo de hombres armados irrumpió en el campo de futbol de la comunidad Loma de Flores y disparó en contra de 23 personas. Los agresores huyeron a bordo de camionetas, de acuerdo a reportes preliminares.

Este lunes la mandataria expresó que lo ocurrido en Loma de Flores "es un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses".

No te pierdas: México se congela; prevén más frío para días siguientes

Manifestó solidaridad con las víctimas y sus seres queridos.

Así fue el ataque en Salamanca

El alcalde de Salamanca, César Prieto, confirmó en un mensaje público que 11 personas fallecieron, 10 en el lugar y una más en el hospital, y otras 12 resultaron lesionadas, entre ellas, una mujer y un menor de edad.

Además: Frío intenso suspende clases en tres estados HOY lunes

Prieto detalló que el tiroteo sucedió al final de un encuentro deportivo en un campo de futbol, "en el cual se encontraban conviviendo las personas y un comando armado llegó y (las) atacó".

"Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el estado y particularmente en Salamanca", advirtió el alcalde, al tiempo que pidió a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora de Guanajuato, Libia García, el apoyo para "recuperar la paz, tranquilidad y seguridad" del municipio.

Te puede interesar: ¿Cuál es el estado actual de "El Botox"?

Guanajuato fue el estado con más homicidios en México en 2025, con más de 2 mil 500 casos registrados, según datos del Gobierno.

Con información de SUN y EFE

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones