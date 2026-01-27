Avistamiento de ballena gris comienza con unos 200 ejemplares en BCS

La temporada 2026 de avistamiento de ballena gris en Baja California Sur comenzó con la presencia de alrededor de 200 ejemplares distribuidos entre el norte y el sur de la entidad, informaron autoridades ambientales.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) detalló que, de acuerdo con el conteo más reciente, en la Laguna Ojo de Liebre se han identificado 121 cetáceos, entre ellos 13 ballenas acompañadas de crías y 95 ejemplares que se desplazan solos.

En la Laguna San Ignacio, otro de los sitios clave para esta actividad, se reportaron seis ballenas: dos madres con cría y dos ballenas solas, lo que suma 127 ejemplares registrados en la región norte del estado.

La dependencia señaló que se espera un incremento considerable en el número de ballenas hacia el mes de abril, cuando la temporada se aproxima a su cierre. Como referencia, recordó que durante el ciclo 2024-2025 se contabilizaron 578 cetáceos en Ojo de Liebre y 91 en San Ignacio.

Por su parte, en la zona de La Paz, específicamente en Puerto Chale, la alcaldesa Milena Quiroga Romero indicó que los prestadores de servicios turísticos han contabilizado 80 ballenas , una cifra que calificó como elevada en comparación con temporadas anteriores.

"En el ballenómetro ya van 80, llegaron muchas más temprano. Normalmente tenemos alrededor de 20 para estas fechas", dijo en conferencia de prensa. Refirió que en esta comunidad se realizará el Festival de inicio de temporada el 30 de enero.

La temporada de ballena gris inició formalmente el 15 de diciembre de 2025, y se extenderá hasta el mes de abril, como cada año. Durante este periodo se realizan diversos censos para documentar la presencia de ejemplares de ballena gris en los denominados santuarios balleneros del estado.

De acuerdo con la CONANP, se otorgaron 56 autorizaciones para la prestación de servicios turísticos a cooperativas pesqueras, ejidatarios y empresarios locales.

PUEDES LEER: Detienen a jefe del Tren interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca

Se estima que esta actividad genera una derrama económica a casi 3 mil personas residentes de la región de Mulegé, la zona donde se registran los mayores arribos y nacimientos de cetáceos.

La Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, donde se ubican las lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio, es una de las áreas naturales protegidas más extensas de México, con más de 2.5 millones de hectáreas.



YC