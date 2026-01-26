El Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, anunció este 26 de enero que Ricardo Salinas Pliego, empresario y dueño del conglomerado Grupo Salinas, asistió a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) el pasado 22 de enero para hacer saber que "desea" pagar su deuda por la cantidad de 51 mil millones de pesos (MDP).

A continuación, te compartimos los detalles de la cronología de esta deuda que mantiene el empresario mexicano desde la Administración de Felipe Calderón (2008) .

Salinas Pliego y la historia de sus adeudas fiscales

El pasado 19 de diciembre, durante la conferencia matutina de la Presidenta, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, detalló el recorrido jurídico del caso, que se remonta a determinaciones realizadas por la autoridad fiscal entre 2013 y 2018 , cuando se resolvió que diversas empresas habían aplicado de manera improcedente pérdidas fiscales para el pago del Impuesto sobre la Renta correspondientes a los ejercicios 2008-2013 .

"Entre 2013 y 2018 la autoridad fiscal determinó, a través de resoluciones administrativas, adeudos del impuesto sobre la renta, toda vez que las pérdidas fiscales utilizadas por las empresas eran improcedentes", explicó el funcionario.

Posteriormente, las compañías impugnaron dichas resoluciones ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que entre 2019 y 2023 confirmó la procedencia de los créditos fiscales.

Las empresas acudieron entonces al Poder Judicial de la Federación, donde tribunales colegiados, en 2024 y 2025, negaron los amparos solicitados y ratificaron las resoluciones previas.

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el 13 de noviembre desechó las impugnaciones, dejando firme la obligación de pago.

Con la notificación ya realizada por la Corte, el SAT emitió el requerimiento de pago en enero de 2026 por 51 mil millones de pesos.

A partir de ese momento, inició el plazo para el pago voluntario, mismo que culminó el pasado 23 de enero.

SAT invita a empresas a pagar adeudos correspondientes

Martínez Dagnino precisó que, conforme a la ley y a las sentencias de los tribunales, los contribuyentes, incluyendo a Salinas Pliego, podrán solicitar ajustes a la baja de hasta 39 %, dependiendo del esquema y orden de pago que elijan.

"De conformidad con el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, es obligación de todas y todos contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa", subrayó el titular del SAT, al invitar a las empresas a cubrir los adeudos correspondientes.

Sheinbaum reacciona a la decisión de Salinas

La Presidenta declaró que Salinas Pliego, al ser ciudadano mexicano, tiene los mismos derechos que cualquier contribuyente a obtener descuentos y planificaciones de pago porque planteó ante el SAT su "deseo de pagar".

"[…] al plantear su deseo de pagar, se abre el espacio. Esperamos que ocurra esta semana y [se decida] cómo van a pagar, es lo que está en este momento en la mesa" , dijo.

La Jefa del ejecutivo aseveró que el empresario cuenta con esta semana para saldar la deuda ante el fisco mexicano, de lo contrario, se tomarán acciones legales, las cuales no detalló .

