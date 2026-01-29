Salamanca, municipio de Guanajuato, fue escenario de una tragedia luego de que un comando armado abriera fuego en un campo de futbol dejando como saldo 11 personas muertas y varias más heridas. Como resultado de este hecho, han comenzado las detenciones. Estos son los datos:

Tras diversos cateos, tres personas fueron detenidas por su presunta participación en la masacre perpetrada en los campos de futbol de la comunidad Loma de Flores, la tarde del pasado domingo.

Las detenciones se lograron en operativos desplegados la noche del lunes y martes en los municipios de Villagrán, Juventino Rosas y Celaya, zona de influencia criminal del Cártel Santa Rosa de Lima , informaron fuentes cercanas a la investigación.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, a través de un comunicado, confirmó que la captura de estas tres personas es resultado de diversos operativos coordinados y focalizados.

¿Cómo fueron los operativos para lograr las detenciones?

Tras la masacre en los campos deportivos Las Cabañas, agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y Fuerzas del Estado, intervinieron domicilios en la comunidad Santa Rosa de Lima de Villagrán; y el poblado San Antonio de los Morales, de Juventino Rosas.

La operatividad se ejecutó como parte de las indagatorias derivadas del asesinato de 11 personas al término de un partido de futbol en la comunidad Loma de Flores, y en donde varias más fueron heridas.

En esos lugares, habrían detenido a dos hombres y a una mujer, y encontraron indicios que podrían tener relación con el multihomicidio , por lo que procedieron a su embalaje para las pruebas periciales y aseguraron algunos predios.

De acuerdo con los testigos del hecho, la tarde del domingo un grupo de hombres armados entró abriendo fuego a las canchas de futbol, y después de realizar al menos cien disparos contra 23 personas huyeron en cuatro camionetas doble cabina, color blanco.

En el comunicado, la SSP aseveró que los detalles específicos sobre el número de personas detenidas, su posible participación y las imputaciones correspondientes se darán a conocer conforme los tiempos y etapas legales lo permitan .

Esos detalles se difundirán "una vez que las personas sean formalmente vinculadas a proceso, a fin de no poner en riesgo las investigaciones ni vulnerar el debido proceso".

La SSP estatal indicó que la respuesta institucional no se limita a la contención inmediata, sino que está orientada a la identificación, localización, detención y judicialización de los responsables, con el objetivo de que estos hechos no queden impunes.

Expuso que ese avance confirma que las instituciones están actuando, que las agresiones no quedan sin respuesta, y que el Estado mantiene una línea clara de investigación y actuación coordinada con la FGE y las autoridades federales.

"La Secretaría de Seguridad y Paz reitera su compromiso con las víctimas y sus familias, así como con la sociedad guanajuatense, de continuar trabajando con firmeza, inteligencia y apego a la ley, hasta que todos los responsables enfrenten a la justicia".

OA