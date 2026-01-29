Vinculan a proceso a dos trabajadores por accidente del Tren Interoceánico

Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, quienes se desempeñaban como conductor y jefe de despachadores del Tren Interoceánico accidentado en Oaxaca, fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas, de acuerdo con fuentes del ámbito judicial.

En la audiencia inicial, la jueza de control Diana Isabel Ivens Cruz, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cintalapa, Chiapas, determinó imponerles la medida cautelar de prisión preventiva. Ambos fueron trasladados e ingresados al penal estatal “El Amate”, en ese mismo municipio, donde permanecerán mientras se desarrolla el proceso legal en su contra.

Durante la comparecencia, el Ministerio Público presentó los elementos de prueba que la jueza consideró suficientes para iniciar el proceso penal contra Díaz Gómez y Mendoza Cerón. Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados habrían omitido activar la válvula de freno de emergencia para detener el tren, el cual era operado a una velocidad mayor a la permitida por el maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez, señalaron las fuentes consultadas.

De ser declarados culpables por un juez, los tres imputados por el descarrilamiento del tren interoceánico en Oaxaca, dos de los cuales ya están detenidos, podrían alcanzar una pena de 5 a 20 años de cárcel por homicidio culposo, así como la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza.

Además de otra pena que va de 3 a 6 años por el delito de lesiones culposas, según la orden de aprehensión que la jueza de control Diana Isabel Ivens Cruz, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, giró el domingo pasado por este caso a solicitud de la FGR.

YC