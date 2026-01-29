El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrará buen clima este jueves 29 de enero. Estos son los detalles del pronóstico para la ciudad:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado durante el día, con lluvias aisladas en Michoacán y sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima. Por la mañana, ambiente fresco en la región y ambiente frío con posibles heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Jalisco, así como rachas de hasta 30 km/h en el resto de la región.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara este día soleado y algunas nubes dispersas. Ambiente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer. La temperatura máxima esperada oscilará entre 24-27 °C y la mínima entre los 10-13 °C .

Clima en Guadalajara para la semana

Jueves 28 – 8 °C Viernes 29 – 8 °C Sábado 26 – 8 °C Domingo 26 – 9 °C

Guadalajara tendrá temperaturas frescas el resto de la semana, registrando un ligero ascenso el domingo .

Clima nacional para hoy

El ingreso de humedad al interior del país en combinación con canales de baja presión, ocasionarán lluvias en el oriente, sureste y Península de Yucatán. Mientras que una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la baja probabilidad de lluvia en gran parte del territorio nacional.

Por otro lado, un nuevo frente frío ingresara por el norte del país, ocasionando rachas de viento localmente fuertes en la región, se espera que su desplazamiento se mantenga por el oriente del territorio nacional modificando las condiciones del tiempo meteorológico en los siguientes días.

Jalisco continúa con tiempo estable, cielo despejado con algunas nubes dispersas. Ambiente agradable en horas diurnas, fresco por la noche y hasta el amanecer .

ESPECIAL / IAM

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA