Detienen a un sujeto señalado por la desaparición y muerte de 8 jóvenes trabajadores de call centers

Este viernes, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer la detención de un sujeto, presunto partícipe en la desaparición y muerte de ocho jóvenes que laboraban en call centers de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), en hechos ocurridos en 2023.

Se trata de Adrián "N", quien contaba con una orden de aprehensión por los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado, luego de que se le identificara como presunto participante en estos hechos.

El mandamiento judicial había sido ordenado por el Juzgado Segundo de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, y fue cumplimentado a través de las y los agentes de la Dirección de Órdenes de Aprehensión ayer jueves 2 de julio en la colonia Lomas de Zapopan, en Zapopan.

Capturan a presunto implicado en el caso de los call centers

Según se investiga, Adrián "N" presuntamente participó junto con un grupo de personas en la desaparición de varias de las víctimas entre el 20 y el 22 de mayo de 2023 , mientras que, simultáneamente, otro grupo de presuntos agresores privó de la libertad al resto.

"Las indagatorias realizadas desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos permitieron identificar algunas de las ubicaciones en las que fueron encendidos los equipos telefónicos de las víctimas tras su desaparición, por lo que a través de labores de búsqueda fueron localizados los restos de las víctimas en una barranca", recordó la Fiscalía en un comunicado.

Con la continuidad de las investigaciones, se identificó a Adrián "N" como partícipe de estos hechos, por lo que se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión ya cumplimentada en su contra durante un operativo desplegado por las y los policías de Investigación.

¿Quiénes eran los jóvenes desaparecidos?

Tras su captura, fue trasladado hasta un complejo penitenciario donde se le puso a disposición del juzgado que lo requería para dar continuidad a su proceso legal, finalizó la dependencia estatal.

Los ocho jóvenes trabajadores de call centers desaparecidos en las fechas señaladas eran Carlos Benjamín García, de 31 años; Itzel Abigail Valladolid, de 27; su hermano Carlos David Valladolid, de 23 años; Jesús Alfredo Salazar, de 37; Arturo Robles, de 30; Mayra Karina Velázquez, de 29 años; Jorge Miguel Moreno, de 28, y Juan Antonio Estrada, de 34 años.

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Si bien las autoridades nunca lo confirmaron de manera plena, se supo que los jóvenes laboraban para call centers en los cuales el crimen organizado extorsionaba a extranjeros con temas relacionados a cobros por tiempos compartidos que en realidad no existían, mismos que han sido asociados por el Gobierno de Estados Unidos al Cártel Nueva Generación.

Hasta hoy día, se desconoce si las víctimas sabían sobre esta información o si su plagio y posterior asesinato se debió justo a que habrían descubierto tales fraudes.

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