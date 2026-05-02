Rubén Rocha puede ser investigado y procesado, afirma experto

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, anunció que solicitó licencia a su cargo para ser investigado por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) tras ser señalado por el gobierno de los Estados Unidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El investigador y especialista, Javier Hurtado, señaló que, con esta decisión, el mandatario de Sinaloa puede ser investigado propiamente por parte de las autoridades federales con el fin de aclarar cualquier presunto vínculo que tenga con el crimen organizado.

“Si nos atenemos al derecho constitucional, ya no tiene fuero. En cualquier momento puede ser aprehendido, no tiene ninguna protección” .

Sin embargo, el académico reconoce no tener claro si la FGR seguirá con la investigación contra el gobernador, ya que Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, aclaró que los señalamientos contra el mandatario no tienen evidencia:

“No hay referencia, ni motivo, ni fundamento, ni evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional”, dijo el funcionario de la FGR.

Sin embargo, la dependencia federal sí abrió una carpeta de investigación, para seguir con las indagatorias al respecto luego de las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra funcionarios mexicanos por posible colusión con el crimen organizado.

Por el motivo anterior es que se envió una solicitud de extradición a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), instancia que turnó a la FGR la solicitud de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, dependiente del gobierno norteamericano, para efectos de detener en forma provisional con fines de extradición internacional a los 10 ciudadanos mexicanos, incluyendo Rubén Rocha.

Respecto a la decisión de Rubén Rocha de solicitar licencia al cargo de gobernador, Hurtado señaló que coincidió con visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Palenque, Chiapas, donde está asentado el ex presidente, Andrés Manuel López Obrador, por lo que dejó entrever una posible influencia del ex mandatario, quien sigue siendo considerado como líder de la 4T.

YC