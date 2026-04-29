EU puede pedir extradición de Rocha Moya sin pruebas: analistas

El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos establece que no es necesario presentar pruebas, en una primera etapa, para detener provisionalmente a una persona de interés por parte de alguno de los dos gobiernos con fines de extradición.

El acuerdo indica que una vez haya sido validada la solicitud -que ya lo fue por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores- y que el individuo en cuestión haya sido detenido, entonces el gobierno de Estados Unidos tendrá un periodo de 60 días para presentar pruebas que sustenten las acusaciones, explicaron especialistas.

Luis Campos Carriedo, académico de la Universidad Panamericana, señaló que el Tratado de Extradición entre ambos países, que se suscribió en 1978, es un “mecanismo de cooperación internacional” y cuenta con una excepción: si existe la urgencia de detener a una persona, la autoridad que recibe la petición, en este caso México, puede hacerlo para cumplir con el tratado.

Posteriormente, se deben cumplir una serie de requisitos, como que los delitos por los que se le acusa a la persona sean un crimen en ambos países y que se demuestre que, a la luz de las leyes mexicanas, el acusado puede ser juzgado en otro país.

El experto explicó que ya se cumplió el “paso uno” del Tratado, es decir, solicitar la orden de extradición de Rubén Rocha Moya al Gobierno federal. Corresponde al Ministerio Público acatar la orden de “urgencia”.

“Esa distinción que hace Relaciones Exteriores: ‘lo presentaron sin pruebas’ (la solicitud de extradición). Es un juego de palabras: la detención provisional con fines de extradición lleva un tema muy particular, que describa al que buscan, dónde está y que Estados Unidos se compromete con México a presentar, dentro de los 60 días siguientes, una solicitud formal (de extradición) . Ahí sí, con todo el arsenal causal probatorio como si fueran a juzgar al señor gobernador. Pero ahorita estamos en la detención apenas”, comentó.

Por su parte, Fernando Jiménez, académico del Colegio de Jalisco, puntualizó que “es muy grave que México no haya abierto carpetas de investigación” contra el gobernador de Sinaloa, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el senador Enrique Inzunza, y el resto de funcionarios que son señalados por Estados Unidos.

Enfatizó en que el Departamento del Tesoro de EU no necesita presentar pruebas y puede solicitar a México la detención de “urgencia” si existe la posibilidad de que la persona pueda huir. Las autoridades mexicanas pueden detener al gobernador con fines de extradición, pero hasta que se presenten las pruebas podría ser enviado a EU, subrayó.

Sin embargo, consideró que al tratarse de un gobernador en funciones, “el proceso sería distinto. No es fácil hacer la detención, pero sí se debería iniciar, por lo menos, un proceso de separación del cargo para enfrentar los cargos sobre sus relaciones con los actores criminales locales” .

En tanto, Armando Zacarías Castillo, académico de la Universidad de Guadalajara, apuntó que aunque se trata de un tema jurídico, en México se convertirá en una cuestión política, lo que dificultará la detención del gobernador.

Advirtió que las acusaciones de Estados Unidos llegan en el marco de la renegociación del T-MEC y las críticas de Donald Trump sobre las acciones de combate al narcotráfico en México. Los señalamientos contra Rocha Moya y nueve funcionarios más podrían ser utilizados como una herramienta de presión en las negociaciones comerciales, ahondó.

Además, una detención de un gobernador, senador y alcalde en funciones en México, acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa, podrían ser beneficiosos para Donald Trump y el Partido Republicano en las elecciones intermedias de noviembre, expresó el especialista.

“Esa estrategia de presión de Estados Unidos hacia México tiene el objetivo, entre otros, electoral. Es mostrar la firmeza del sistema, la solidez de la estructura que tiene el Partido Republicano y resultados positivos, que son los que esperan mostrar a los votantes norteamericanos”.

YC