Yeraldine Bonilla Valverde ha sido designada como gobernadora interina de Sinaloa este sábado 2 de mayo de 2026, tras la licencia otorgada por el Congreso local a Rubén Rocha Moya .

Acusaciones de EU, “falsas y dolosas acusaciones”: Rocha Moya

El gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó el viernes:

“Hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación. Lo hago desde mi profunda convicción republicana. Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citada”, dijo Rocha Moya en un video publicado en redes sociales.

En medio del sismo político entre ambos países, el ahora gobernador con licencia reiteró que los señalamientos en su contra son “falsas y dolosas acusaciones” .

En ese sentido, aseguró que tiene “la conciencia tranquila” y que es su “vida de trabajo” la que respalda sus afirmaciones .

“No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanos”, sentenció al referirse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Rocha Moya se declara inocente

A lo largo del video el funcionario se declaró como inocente frente a las acusaciones divulgadas el pasado miércoles por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York , entre las que se presumen presuntas conspiraciones con líderes del Cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EU a cambio de apoyo político y sobornos.

“A mi pueblo y a mí familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré, y eso lo demostraré con firmeza en el momento en el que las instituciones de justicia de este país lo requieran”, zanjó.

¿Y qué sucede con los otros señalados?

Al igual que Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, otro de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de EU, solicitó licencia provisional, por lo que Miriam Ramos Villarreal entró como sustituta del cargo.

Entre los acusados también se encuentran el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.

También figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.

La decisión de ambos funcionarios ocurrió antes de la media noche del viernes y de forma expedita en medio de un sismo político entre ambos países, un asunto que investigará la FGR luego de haber solicitado “todas las pruebas, argumentos, informes y documentos” del caso.

Con información de EFE

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