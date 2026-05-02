Tarjeta de circulación en CDMX: costos, requisitos y cómo renovarla paso a paso

En la Ciudad de México, contar con la tarjeta de circulación vigente no es opcional, sino un requisito indispensable para poder transitar de manera legal. Este documento oficial es emitido por la Secretaría de Movilidad (Semovi) y funciona como una identificación básica del vehículo, por lo que las autoridades de tránsito suelen solicitarlo de forma obligatoria en revisiones o ante cualquier incidente vial.Al momento de registrar un automóvil nuevo, la tarjeta de circulación se entrega como parte del trámite inicial junto con otros elementos como el engomado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que su vigencia no es permanente, ya que en la capital del país este documento debe renovarse cada tres años. Una vez concluido ese periodo, el propietario está obligado a actualizarlo para evitar sanciones.En caso de que la tarjeta se extravíe, sea robada o presente algún daño que impida su uso adecuado, también es necesario tramitar una reposición ante las autoridades correspondientes. Mantener este documento actualizado no solo permite cumplir con la normativa vigente, sino que también facilita cualquier trámite vehicular y evita contratiempos en situaciones de verificación o control vial.El emplacamiento de un auto nuevo incluye la tarjeta de circulación y el engomado; en este caso, el costo es de $972. Pero si necesitas su reposición o renovación, entonces te cuesta $433.De acuerdo con el portal de la Semovi, la renovación se puede hacer en línea y se debe tener a la mano la tarjeta de circulación.En cambio, la reposición por robo o extravío tiene que hacerse presencial. Estos son los documentos (en original y copia) para realizar el proceso:Una vez finalizado el trámite, y en lo que te entregan el nuevo documento, se recomienda portar la tarjeta de circulación vencida y la hoja impresa de su renovación o reposición por si te la piden los oficiales de tránsito.El primer paso para renovar la tarjeta de circulación en línea es contar con tu Llave CDMX; si no cuentas con ella, créala en este portal https://llave.cdmx.gob.mxDespués, realiza lo siguiente:Conocer cuánto cuesta tramitarla o renovarla es fundamental para cumplir con las obligaciones vehiculares y evitar multas. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *