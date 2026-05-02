Tarjeta de circulación en CDMX: costos, requisitos y cómo renovarla paso a paso

En la Ciudad de México, contar con la tarjeta de circulación vigente no es opcional, sino un requisito indispensable para poder transitar de manera legal. Este documento oficial es emitido por la Secretaría de Movilidad (Semovi) y funciona como una identificación básica del vehículo, por lo que las autoridades de tránsito suelen solicitarlo de forma obligatoria en revisiones o ante cualquier incidente vial.

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Al momento de registrar un automóvil nuevo, la tarjeta de circulación se entrega como parte del trámite inicial junto con otros elementos como el engomado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que su vigencia no es permanente, ya que en la capital del país este documento debe renovarse cada tres años. Una vez concluido ese periodo, el propietario está obligado a actualizarlo para evitar sanciones.

En caso de que la tarjeta se extravíe, sea robada o presente algún daño que impida su uso adecuado, también es necesario tramitar una reposición ante las autoridades correspondientes. Mantener este documento actualizado no solo permite cumplir con la normativa vigente, sino que también facilita cualquier trámite vehicular y evita contratiempos en situaciones de verificación o control vial.

¿Qué precio tiene la tarjeta de circulación en CDMX?

El emplacamiento de un auto nuevo incluye la tarjeta de circulación y el engomado; en este caso, el costo es de $972. Pero si necesitas su reposición o renovación, entonces te cuesta $433.

De acuerdo con el portal de la Semovi, la renovación se puede hacer en línea y se debe tener a la mano la tarjeta de circulación.

En cambio, la reposición por robo o extravío tiene que hacerse presencial. Estos son los documentos (en original y copia) para realizar el proceso:

Identificación oficial con fotografía, legible, sin tachaduras ni enmendaduras.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México, donde se muestre la calle, número, colonia, alcaldía, código postal. No mayor a 3 meses.

Comprobante de pago de tenencias o refrendos del ejercicio fiscal actual y de los 5 anteriores, de acuerdo con el año de facturación del vehículo (6 en total).

Comprobante de propiedad; puede ser factura de origen, factura digital (no endosable) y factura no digital (endosable).

Tarjeta de circulación: en caso de extravío se tiene que presentar un acta circunstanciada ante Juez Cívico; y en caso de robo es necesario presentar el acta de denuncia ante el Ministerio Público.

Comprobante de pago de derechos.

Una vez finalizado el trámite, y en lo que te entregan el nuevo documento, se recomienda portar la tarjeta de circulación vencida y la hoja impresa de su renovación o reposición por si te la piden los oficiales de tránsito.

¿Cómo renovar en línea la tarjeta de circulación de CDMX?

El primer paso para renovar la tarjeta de circulación en línea es contar con tu Llave CDMX; si no cuentas con ella, créala en este portal https://llave.cdmx.gob.mx

Después, realiza lo siguiente:

Ingresa a https://tramites.cdmx.gob.mx/tarjeta-circulacion/public/

Selecciona "Refrendar mi tarjeta".

Inicia sesión con tu Llave CDMX.

Pulsa "Quiero pagar en línea o generar una línea de captura".

Ingresa tu número de placa.

Paga con tarjeta de crédito o débito.

Imprime y guarda el comprobante.

Transcurrido un plazo de 24 a 48 horas, agenda una cita en cita semovi.cdmx.gob.mx

Luego acude a los Módulos de Control Vehicular de la Semovi con tus documentos y el comprobante de pago para recoger tu tarjeta de circulación.

Conocer cuánto cuesta tramitarla o renovarla es fundamental para cumplir con las obligaciones vehiculares y evitar multas.

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