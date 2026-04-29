¿Por qué Ariadna Montiel se va de la Secretaría del Bienestar? Este es el motivo

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció desde sus redes sociales que Ariadna Montiel deja la Secretaría de Bienestar . Al frente de esta dependencia se quedará Leticia Ramírez Amaya.

La Mandataria declaró que la salida de Montiel fue voluntaria y responde a su deseo por "avanzar en otras tareas del movimiento", es decir, en Morena .

¿En qué "tareas" quiere avanzar Montiel Reyes?

El próximo 3 de mayo, Morena realizará su Octavo Congreso Nacional, donde se perfila que Ariadna Montiel Reyes sea electa como presidenta nacional de Morena en lugar de Luisa María Alcalde , quien asumirá la Consejería Jurídica de la Presidencia.

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En un video grabado junto a integrantes de la dependencia, responsables territoriales y delegados encargados de la operación de los programas sociales, Sheinbaum reconoció el trabajo de Montiel Reyes al frente de la institución encargada de distribuir apoyos, como la pensión para adultos mayores y los programas dirigidos a personas con discapacidad.

"El día de hoy, Ariadna me ha dicho que deja la Secretaría del Bienestar porque quiere avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos todas y todos", expresó la Mandataria.

Subrayó que desde el Gobierno de México se mantiene la defensa del proyecto de transformación del país .

Sheinbaum Pardo también aprovechó el mensaje para reiterar que los programas sociales se mantienen garantizados como derechos constitucionales, por lo que, aseguró, no pueden ser retirados. "Que sepan que los programas están, como siempre, en la Constitución, que ya nadie puede quitarle la pensión y todos los programas de bienestar al pueblo de México", afirmó.

En busca de la presidencia de Morena

Por separado, en redes sociales, Ariadna Montiel confirmó que busca participar en la elección de la Presidencia Nacional de Morena. " Nos mueven los principios del humanismo mexicano y la convicción de seguir organizándonos para que la transformación continúe ".

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¿Quién es la nueva funcionaria al frente de Bienestar?

Leticia Ramírez Amaya, originaria de la Ciudad de México (CMDX), es profesora de educación primaria y normalista egresada de la Escuela Nacional de Maestros, con estudios en Antropología Social y formación en Alta Dirección Pública.

Se desempeñó como docente por más de 12 años en escuelas públicas de la zona poniente de la CDMX y cuenta con más de 25 años de experiencia en administración pública.

Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se desempeñó como directora general de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República y posteriormente como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En la actual Administración, Ramírez fungió como coordinadora de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social. Ahora, será quien encabece la Secretaría del Bienestar .

Con información de SUN.

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