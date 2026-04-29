Así se refrescan los animales en zoológicos de CDMX por ola de calor

Recientemente México está experimentando una temporada de olas de calor que suelen volverse más intensas entre los meses de abril y junio. Y en estos días tan calurosos no sólo los humanos nos refrescamos con con hielos y paletas, también los animales pueden hacerlo, los habitantes de los Centros de Conservación de la Vida Silvestre de la Ciudad de México son el perfecto ejemplo de ello.

Ante las altas temperaturas registradas en la ciudad capital, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó en sus redes sociales que, los Centros de Conservación de la Vida Silvestre han implementaron medidas especiales para mantener hidratados y frescos a los animales bajo su resguardo.

La Sedema compartió que se realizaron paletas de hielo diseñadas específicamente para cada especie, las cuales forman parte de su dieta diaria y contribuyen a su bienestar durante la temporada de calor.

Los especialistas en fauna silvestre destacan que esta iniciativa va más allá de la simple alimentación. De acuerdo con expertos de los zoológicos capitalinos, las paletas de hielo forman parte de un programa integral de enriquecimiento ambiental.

"Al congelar su comida dentro de grandes bloques, obligan al animal a lamer, morder y jugar con el hielo para obtener su alimento", señalan los veterinarios, lo que los mantiene entretenidos, estimula sus sentidos y evita que el calor los estrese, asegurando que mantengan una conducta natural y activa.

"Preparadas especialmente para ellos, son parte de su alimentación y una forma deliciosa de mantenerse hidratados", señaló la dependencia en sus redes.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la Sedema compartió imágenes en las que se observa a distintos animales disfrutando de estas paletas, adaptadas a sus necesidades nutricionales.

En esta temporada de calor, los habitantes de los Centros de Conservación de la Vida Silvestre de la Ciudad de México también se refrescan… ¡con hielos y paletas!



Preparadas especialmente para ellos, son parte de su alimentación y una forma deliciosa de mantenerse hidratados. pic.twitter.com/NbDYGaQ4Au— Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) April 28, 2026

El calor extremo representa un peligro silencioso pero letal para la vida silvestre en cautiverio. Veterinarios especializados advierten que los animales pueden sufrir de estrés térmico cuando su cuerpo no logra liberar el calor al mismo ritmo que lo absorbe, lo que puede derivar en jadeo excesivo, debilidad y daño en los órganos.

Además de las paletas de hielo, los zoológicos de la capital también han instalado s ombras con materiales naturales como hojas de palma, bebederos adicionales y zonas con lodo fresco, garantizando así un confort térmico adecuado para cada especie.

Con información de Sun.

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KR