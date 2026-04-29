El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta acusaciones formales en Estados Unidos que, de acreditarse ante un tribunal, podrían derivar en una condena de cadena perpetua o en una pena mínima obligatoria de entre 40 y 45 años de prisión.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en coordinación con la Administración de Control de Drogas, imputa al mandatario estatal cargos por conspiración para la importación de narcóticos, así como por posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, además de conspiración para poseer este tipo de armamento.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Rubén Rocha Moya habría mantenido vínculos con la facción denominada Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa, con el propósito de facilitar la distribución de narcóticos hacia territorio de Estados Unidos.

Según lo señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las conductas imputadas contemplan sanciones de alta severidad conforme a la legislación estadounidense, incluyendo la posibilidad de cadena perpetua o penas mínimas obligatorias de varias décadas de prisión en caso de una eventual sentencia condenatoria.

El expediente fue turnado a la jueza federal Katherine Polk Failla, quien estará a cargo del proceso judicial. La acusación también incluye a funcionarios y exfuncionarios de alto nivel del estado de Sinaloa, presuntamente relacionados con actividades de colaboración con la organización criminal, lo que amplía el alcance del caso y sus posibles implicaciones institucionales.

TE PUEDE INTERESAR: EN VIVO: Noticias de la acusación de EU contra Rocha Moya

MF