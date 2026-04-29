Este miércoles, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos penales contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve funcionarios mexicanos por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas hacia territorio estadounidense, además de supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

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Tras darse a conocer la noticia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ayer se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas, incluida la de Rocha por parte del Gobierno de Donald Trump.

SRE revisa solicitud de extradición de Rubén Rocha enviada por Estados Unidos

A través de un comunicado, la dependencia mexicana explicó que el pasado 28 de abril a las 18:00 horas se recibieron formalmente las solicitudes; sin embargo, según el análisis jurídico realizado conforme al Tratado de Extradición bilateral, los documentos enviados no contienen pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de las personas cuya detención provisional se solicita con fines de extradición.

No obstante, la Secretaría señaló que se turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República (FGR) para que evalúe el estado de las solicitudes conforme a la legislación mexicana.

La SRE apuntó que en los tratados vigentes existen "provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información", por lo que se enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer el caso.

FGR analizará pruebas contra Rubén Rocha

"Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo con la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición.

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"Sin embargo, como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición" , detalló.

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