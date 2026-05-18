Felipe VI, el rey de España, viajará el próximo 26 de junio a Guadalajara para presenciar el partido que disputarán la Selección de España y la de Uruguay en la Fase de Grupos de la Copa Mundial 2026 de la FIFA , según han anunciado este lunes fuentes de Zarzuela.

Felipe VI atiende así las invitaciones cursadas por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mediante sendas misivas dirigidas al jefe del Estado.

La Real confirmación

El monarca ha confirmado ya a la Mandataria y a Infantino que acepta su invitación para ese encuentro de la Copa del Mundo , que se disputará en la capital de Jalisco, han añadido desde la Casa Real.

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En la Fase de Grupos del Mundial, la Roja se enfrentará primero a la selección de Cabo Verde, después a la de Arabia Saudí y finalmente a la de Uruguay .

El pasado mes de marzo, Sheinbaum confirmó que había enviado una invitación a Felipe VI para asistir al Mundial y explicó que se habían remitido similares invitaciones a todos los países con los que México mantiene relaciones.

La mejora de las relaciones con España

La noticia salió a la luz en medio del proceso de normalización de las relaciones diplomáticas con España.

El envío de la carta se produjo antes de que el rey reconociera públicamente que durante la conquista de América hubo "mucho abuso", declaraciones que Sheinbaum calificó posteriormente como un "gesto de acercamiento" , aunque señaló que aún debe avanzarse en el reconocimiento histórico.

Después, en abril, la Presidenta de México viajó a Barcelona para participar en la Cumbre en Defensa de la Democracia, organizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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FF