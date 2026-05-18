Lunes, 18 de Mayo 2026

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Jalisco | Accidentes en Jalisco

Fallecen dos personas y hay 44 lesionadas tras choque múltiple en la Tepic-Guadalajara

El incidente se registró esta madrugada en el kilómetro 33 +500 de la autopista de Jalisco

Por: Jorge Velazco

Al lugar de los hechos acudieron elementos de Protección Civil del Estado, de Tequila y de El Arenal, además de la Guardia Nacional. ESPECIAL

Al lugar de los hechos acudieron elementos de Protección Civil del Estado, de Tequila y de El Arenal, además de la Guardia Nacional. ESPECIAL

Un fuerte accidente se registró la madrugada de este lunes sobre la autopista Tepic-Guadalajara a la altura del entronque a Tequila.

El accidente se registró entre dos autobuses, un camión torton y un automóvil, y dejó como saldo preliminar dos personas fallecidas y 44 lesionadas, de las cuales cinco se encuentran en estado grave, 35 más regulares y el resto en estado leve.

La autopista Tepic-Guadalajara informó que el incidente se registró en el kilómetro 33+500 de la autopista, por lo que se realizó el cierre a la circulación durante varias horas.

Esta mañana la administración de la autopista informó que la autopista ya fue reabierta a la circulación después de las 08:00 horas de este lunes.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de Protección Civil del Estado, de Tequila y de El Arenal, además de la Guardia Nacional.

En breve, más información...

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