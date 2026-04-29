La American Society of Mexico (AmSoc) emitió un comunicado contundente desde la Ciudad de México para exigir claridad absoluta sobre la situación legal del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que las autoridades judiciales estadounidenses presentaran cargos formales contra el mandatario estatal y otros exfuncionarios mexicanos por presunto tráfico de drogas y tráfico de armas.

Larry Rubin, presidente de la organización, subrayó que los procesos judiciales en Estados Unidos operan bajo estándares sumamente rigurosos de investigación y debido proceso. Esta realidad obliga a las autoridades mexicanas a tomar el asunto con la máxima seriedad, y a abandonar cualquier postura defensiva para dar paso a una investigación objetiva. La exigencia de la AmSoc resuena con fuerza en los círculos políticos, y marca un punto de inflexión en la relación bilateral.

¿Por qué el comunicado de la AmSoc es relevante en el caso Rocha Moya?

El organismo estadounidense AmSoc detalló cómo este escenario impacta directamente la estabilidad de la relación entre ambas naciones norteamericanas. La AmSoc argumentó que los tratados y compromisos bilaterales exigen una acción conjunta inmediata para desmantelar las redes del crimen organizado . Ignorar estas solicitudes formales o retrasar los mecanismos de cooperación judicial envía un mensaje alarmante a los mercados internacionales y a los aliados diplomáticos.

��La American Society of Mexico (AmSoc) emitió un comunicado oficial tras la solicitud formal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York para la aprehensión del gobernador de Sinaloa y otros funcionarios vinculados a investigaciones en curso.



La organización señala que la… pic.twitter.com/pATrBIWoKP— Azucena Uresti (@azucenau) April 30, 2026

México ostenta actualmente el título de principal socio comercial de Estados Unidos, un vínculo económico multimillonario que requiere una base sólida de Estado de derecho para subsistir a largo plazo. Los empresarios estadounidenses observan con detenimiento cada movimiento del gobierno mexicano, y evalúan si el país mantiene un entorno seguro y legal para sus inversiones, asegura el comunicado compartido en redes.

El impacto directo en la credibilidad nacional

La respuesta del gobierno federal definirá el futuro de la confianza extranjera en las instituciones de procuración de justicia del país . Los representantes de la AmSoc advirtieron que la inacción gubernamental frente a señalamientos de tal magnitud deteriora gravemente la imagen de México en el exterior. La organización exhortó a las autoridades a actuar con celeridad, transparencia y total disposición institucional, para demostrar que el país cumple sus compromisos internacionales sin titubeos ni proteccionismos políticos.

Una postura evasiva solo confirmaría las sospechas de impunidad, y afectaría no sólo la diplomacia, sino también la calificación de riesgo del país. La exigencia ciudadana y empresarial converge en un solo punto: la aplicación estricta de la ley sin importar el cargo público del acusado.

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¿Qué se sabe de las acusaciones contra Rubén Rocha Moya?

Esta crisis institucional que golpeó directmente a Morena encuentra su origen directo en la captura del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada y las posteriores investigaciones transnacionales que desnudaron una compleja red de complicidades.

Las autoridades estadounidenses comenzaron a desenredar un entramado criminal que apuntó hacia la cúpula política de Sinaloa. Meses atrás, diversos periodistas de investigación documentaron graves inconsistencias en las declaraciones del gobernador sobre su paradero exacto durante el día de la detención del capo. Estas revelaciones periodísticas desataron ataques verbales y amenazas públicas del mandatario contra la prensa, un hecho que condenaron organizaciones internacionales de protección a periodistas.

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Casos similares en el pasado, como el del exsecretario Genaro García Luna, demuestran que la justicia estadounidense persigue implacablemente a los funcionarios que colaboran con cárteles, y utiliza testimonios jurados, interceptaciones y pruebas que los agentes recabaron durante años de minuciosa investigación.

La Fiscalía General de la República (FGR) ya inició una carpeta de investigación sobre las acusaciones que formuló Estados Unidos contra Rubén Rocha, y señaló inicialmente posibles violaciones a la confidencialidad del proceso. Sin embargo, la presión internacional aumenta minuto a minuto, y exige resultados tangibles y no solo trámites burocráticos.

La AmSoc dejó claro que este caso representa una oportunidad crucial para que México fortalezca sus instituciones de justicia y demuestre su compromiso real con la legalidad. Los analistas políticos coinciden en que el gobierno mexicano enfrenta una prueba de fuego: proteger a un aliado político o mantener intacta la relación estratégica con su vecino del norte . La balanza se inclina peligrosamente, y cada declaración oficial genera repercusiones inmediatas en ambos lados de la frontera.

JM