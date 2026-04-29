¿Abrirán los bancos en México el 1 de mayo por el Día del Trabajo?

El próximo viernes 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo en México, una fecha clave para reflexionar sobre los derechos laborales y el bienestar de la fuerza trabajadora. Pero, más allá de su significado, surge una duda frecuente entre la población: ¿los bancos estarán abiertos ese día?

Al tratarse de una jornada considerada como descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo, múltiples sectores suspenden actividades, incluyendo el ámbito educativo y diversos servicios. En el caso del sistema financiero, la situación no es distinta.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 1 de mayo está marcado como día inhábil para el sector bancario. Esto significa que las sucursales bancarias en todo el país permanecerán cerradas y no habrá atención presencial durante esa jornada.

Los bancos volverán a abrir sus puertas el lunes 4 de mayo, salvo aquellas instituciones que operan de manera habitual los sábados, las cuales retomarán actividades antes.

Ante este panorama, la recomendación es clara: si necesitas realizar algún trámite o movimiento en ventanilla, lo mejor es anticiparte y acudir con tiempo a tu banco.

¿Qué pasa con los servicios digitales?

Tanto los cajeros automáticos como la banca en línea seguirán funcionando con normalidad las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que seguirán siendo una alternativa para realizar operaciones básicas durante el feriado.

MF