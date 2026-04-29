Autoridades federales lograron la detención de Hugo Armando Velázquez Barajas, alias “Comandante Giro”, así como de Hugo Velázquez Cervantes, durante un operativo realizado en Uruapan, Michoacán, como parte de las acciones para combatir a grupos generadores de violencia en la región.

De acuerdo con las investigaciones, “Comandante Giro” estaría relacionado con actividades de reclutamiento de personas para la comisión de delitos, incluidos homicidios, principalmente en la localidad de San Juan el Nuevo. Además, se le vincula con una célula del Cártel Nueva Generación (CNG) dedicada a la distribución de droga en la zona.

Las indagatorias permitieron a los elementos de seguridad identificar dos inmuebles presuntamente utilizados por integrantes de un grupo delictivo. Con base en estos hallazgos, un Juez de Control otorgó las órdenes de cateo correspondientes, las cuales fueron ejecutadas en domicilios ubicados en Uruapan.

Durante los operativos, las fuerzas federales lograron la captura de ambos sujetos. Asimismo, en los inmuebles intervenidos se aseguraron diversas dosis de droga, así como cartuchos útiles.

A los detenidos se les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación jurídica en las próximas horas.

En estas acciones participaron de manera coordinada elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), además de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de mantener operativos conjuntos para detener a generadores de violencia, debilitar las estructuras criminales y avanzar en la construcción de paz en Michoacán.

MF