Audias Flores Silva, alías “El Jardinero”, permanecerá en prisión por los delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, luego de que le fuera dictada la medida de prisión preventiva, informó esta noche la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formuló la imputación. La autoridad judicial calificó como legal la detención del señalado como posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, y dictó la medida preventiva.

La defensa del imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional, que permite a “El Jardinero” ampliar el plazo de 72 a 144 horas para que un Juez de Control determine sobre su vinculación a proceso, para definir su situación jurídica.

“El Jardinero” fue trasladado a El Altiplano

El señalado como uno de los cabecillas regionales del Cártel Nueva Generación (CNG) fue detenido en la comunidad de El Mirador, en Nayarit, cerca de los límites con Jalisco. La captura fue resultado de las labores del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal; el operativo fue encabezado por las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina.

La audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo el próximo lunes 4 de mayo; Flores Silva fue trasladado al Penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

“El Jardinero” operaba en cinco Estados y tenía recompensa de EU

“El Jardinero” es señalado de haber sido el ex jefe de seguridad de “El Mencho” antes de adoptar un rol protagónico dentro de la organización criminal. Fue identificado como uno de los principales operadores logísticos y financieros del cártel y su zona de influencia abarcaba Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.

El Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que lograra dar con su captura. También era conocido como “Comandante”, “El Bravo 2”, “Audi” o “El Mata Jefes”.

EE