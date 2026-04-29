La Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició una investigación para determinar si hay datos de prueba que sostengan la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios.

En un mensaje a medios, Ulises Lara López, vocero de dicha institución, respondió que se analizará la investigación recibida del Departamento de Estado con la finalidad de ver si existen los elementos probatorios necesarios para detener y extraditar al vecino país del norte al mandatario estatal morenista y los jefes policiacos señalados.

Lara López anunció que la FGR empezará paralelamente una investigación para verificar que la indagatoria del Departamento de Justicia y de la DEA esté sustentada para solicitar la detención.

¿Cuáles son los requisitos para órdenes de aprehensión?

En el comunicado, mencionó que la ley mexicana en la materia señala que, para obtener una orden de aprehensión, es indispensable presentar pruebas.

"Como es del conocimiento público, la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito".

¿Cuáles serían las condiciones para la extradición?

El vocero de la FGR indicó que el tratado bilateral en la materia establece que solo se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso México.

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¿De qué se la acusa a Rubén Rocha Moya?

Según la querella presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en conjunto con la Administración de Control de Drogas, acusa al Gobernador de participar en una conspiración para introducir drogas al país, además de imputarle la posesión de armas de alto poder y explosivos, así como acuerdos para el manejo de este tipo de armamento.

Asimismo, las autoridades estadounidenses afirman que Rubén Rocha Moya habría tenido relación con el grupo conocido como Los Chapitos, vinculado al Cártel de Sinaloa, con la finalidad de facilitar el envío de drogas hacia territorio estadounidense.

EE