Río atmosférico: ¿Qué es y qué estados afectará en México?

El ingreso del frente frío número 24 este viernes 26 de diciembre marcará un cambio significativo en las condiciones del clima en gran parte del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema interactuará con un río atmosférico y otros fenómenos, lo que provocará un descenso notable de las temperaturas , lluvias de diversa intensidad y la probabilidad de caída de nieve en zonas montañosas.

Las autoridades meteorológicas señalaron que el impacto más fuerte se sentirá en el noroeste de México, donde la combinación del frente frío con la corriente en chorro polar y una vaguada en niveles altos favorecerá un ambiente frío a muy frío , principalmente durante las mañanas y noches.

En entidades como Baja California, Sonora y Chihuahua existe la posibilidad de nieve o aguanieve en áreas serranas , una condición poco común que podría afectar caminos y comunidades de alta montaña.

Además del descenso térmico, canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe contribuirán a la presencia de lluvias y chubascos en diversas regiones del territorio nacional.

El SMN prevé lluvias fuertes a muy fuertes en estados del sur como Chiapas y Oaxaca, mientras que entidades como Baja California, Guerrero, Veracruz y Tabasco podrían registrar chubascos con lluvias puntualmente intensas. En el centro del país y la Península de Yucatán se esperan intervalos de chubascos, así como lluvias aisladas en entidades del norte, occidente y el Valle de México.

¿Qué es un río atmosférico?

Un río atmosférico es una extensa franja de la atmósfera que transporta grandes cantidades de vapor de agua desde regiones tropicales hacia latitudes más altas. Cuando estos sistemas llegan a tierra firme, pueden generar lluvias intensas o nevadas, dependiendo de la temperatura del entorno.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, un río atmosférico promedio puede movilizar volúmenes de humedad comparables al caudal del río Misisipi, lo que explica su capacidad para provocar eventos meteorológicos relevantes.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada, tomar precauciones ante el frío y las lluvias , y seguir las indicaciones de Protección Civil en las zonas donde se prevén condiciones más severas.

