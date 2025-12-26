Clima CDMX HOY: ¿Afectará el frente frío 24 este 26 de diciembre?

Este 26 de diciembre el frente frío 24 ingresará a Baja California, junto con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, generarán descenso de temperatura en el noroeste del territorio nacional.

Canal de baja presión en el centro del país

Simultáneamente, un canal de baja presión en el centro del país, aunado a inestabilidad atmósférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en dicha región.

Clima hoy en CDMX este 26 de diciembre

Este viernes por la mañana en Valle de México, se prevé cielo medio nublado, bancos de niebla y ambiente fresco en la región, así como muy frío en zona altas del Estado de México.

Durante la tarde, se pronostica ambiente templado, cielo medio nublado con chubascos dispersos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Las temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 19 a 21 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Lluvias en México este 26 de diciembre de 2025

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Guerrero, Veracruz (Las Montañas, Capital y Olmeca), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Veracruz (Totonaca, Sotavento, Papaloapan y Los Tuxtlas), Estado de México, Morelos, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Nautla), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Michoacán, Colima y Jalisco.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS