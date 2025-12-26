CFE: Requisitos para hacer GRATIS el cambio de titular del recibo de luz

Durante 2025, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene vigente un trámite clave para miles de usuarios: el cambio de titular del recibo de luz sin costo, esta gestión resulta especialmente relevante en casos de mudanza, herencia o actualización de datos, y puede realizarse siempre que se cumplan ciertas condiciones establecidas por la empresa productiva del Estado.

De acuerdo con la CFE, el cambio de nombre en el contrato del servicio eléctrico es completamente gratuito, siempre y cuando el suministro no registre adeudos pendientes.

El procedimiento debe realizarse de manera presencial en cualquiera de los Centros de Atención a Clientes del país, donde el nuevo titular deberá acreditar su identidad y su relación con el inmueble. Una vez validada la información, el ajuste puede reflejarse en el recibo del siguiente periodo de facturación.

Requisitos para hacer GRATIS el cambio de titular de la CFE

La empresa detalla que para acceder a este beneficio sin costo es indispensable presentar la documentación completa, entre los requisitos obligatorios se encuentran una identificación oficial vigente —como INE, pasaporte o cédula profesional—, el número de servicio o un recibo anterior, así como un comprobante de propiedad o posesión del inmueble.

También se solicita la CURP del nuevo titular y, en caso de fallecimiento del anterior, el acta de defunción correspondiente.

Las autoridades recomiendan llevar tanto originales como copias de los documentos, ya que pueden ser requeridos para su cotejo. Aunque el trámite está diseñado para realizarse de forma personal, la CFE contempla la posibilidad de que un representante acuda en nombre del interesado, siempre que presente una carta poder y copia de la identificación del solicitante.

Si bien el suministro eléctrico puede continuar aun cuando el recibo esté a nombre de otra persona, contar con el contrato actualizado facilita aclaraciones, convenios de pago y reportes ante la CFE. Además, en procesos legales como la venta de un inmueble o trámites de herencia, tener el recibo de luz con el nombre correcto puede evitar retrasos y complicaciones administrativas.

