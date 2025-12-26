Beca Benito Juárez: Estos son los trámites que vuelven a habilitarse en 2026

Con el arranque de 2026, miles de familias beneficiarias de los programas Beca Benito Juárez y Rita Cetina podrán retomar gestiones clave que quedaron en pausa durante el cierre de año, por ello la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) ya definió la fecha en la que se reactivarán diversos trámites administrativos, indispensables para mantener vigente el apoyo económico.Como parte del receso administrativo de fin de año en dependencias federales, la CNBBBJ informó que la atención para ciertos procedimientos quedó suspendida temporalmente y se reanudará a partir del lunes 5 de enero de 2026. La medida busca facilitar la organización interna durante el periodo vacacional, por lo que se exhorta a las familias a no acudir a oficinas antes de esa fecha.Tanto la Beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes de educación básica, como la Beca Benito Juárez, enfocada en nivel medio superior, representan uno de los ejes centrales de la política educativa federal. Ambos programas otorgan un apoyo de 1,900 pesos bimestrales, entregados durante 10 meses del ciclo escolar —con excepción de julio y agosto— mediante la Tarjeta del Bienestar, un recurso clave para hogares en situación vulnerable.De acuerdo con el aviso oficial, los trámites que se habilitarán en enero de 2026 son:En tanto, quienes tengan cita programada para recoger su Tarjeta del Bienestar deberán presentarse con la documentación completa para evitar contratiempos.Si el becario es menor de edad, se debe llevar:Si el becario es mayor de edad, deberá presentar:Las autoridades reiteran que contar con los documentos correctos será fundamental para agilizar los procesos una vez que los trámites vuelvan a habilitarse en el inicio de 2026.NA