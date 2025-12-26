A partir del 1 de enero de 2026, los fumadores enfrentarán nuevos precios debido al ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los cigarros, e incluso las tiendas ya han comenzado a recibir las listas de estos nuevos costos.De acuerdo con tenderos, en algunos casos, la cajetilla de cigarros se disparará de los 87 pesos que se pagan actualmente, hasta los 106 pesos a partir de enero, aunque en algunas tiendas ya han empezado a hacer el ajuste.Así, en términos generales, el precio de las cajetillas de cigarros registrará aumentos de 20% y 22% a partir de enero del siguiente año.A inicios de esta semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recordó que para el ejercicio fiscal de 2026, se pondrá en marcha un esquema de actualización gradual en el impuesto a los tabacos que culminará en 2030.Este plan establece que la cuota por cada cigarro enajenado o importado comenzará en 0.8516 pesos a partir de 2026, incrementándose progresivamente a 0.9197 pesos en 2027, 0.9932 pesos en 2028 y 1.0726 en 2029. Finalmente, a partir del 1 de enero de 2030, entrará en vigor la cuota definitiva fijada en 1.1584 por unidad.Esta es una lista en la que se dan a conocer algunos precios a partir de enero de 2026 de las marcas de Phillip Morris que ya han sido distribuidas entre los tenderos del país:Costo a tiendas: 95.47 pesosVenta al público: 105 pesosCosto a tiendas: 94.24 pesosVenta al público: 106 pesosCosto a tiendas: 89.96 pesosVenta al público: 100 pesosCosto a tiendas: 84.48 pesosVenta al público:99 pesosCosto a tiendas: 99.01 pesosVenta al público 108 pesosCosto a tiendas: 94.25 pesosVenta al público 106 pesosCosto a tiendas: 46.38 pesosVenta al público: 77 pesosCosto a tiendas: 68.35 pesosVenta al público 82 pesos*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF