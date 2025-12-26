Viernes, 26 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | IEPS

Cigarros costarán en México hasta 106 pesos en 2026 por ajuste al IEPS

El precio de los cigarros registrará aumentos de 20% y 22% a partir de enero del siguiente año

Por: SUN .

Las tiendas ya han empezado a recibir las listas de precios que deberán pagar los fumadores el año próximo. ESPECIAL / CANVA

Las tiendas ya han empezado a recibir las listas de precios que deberán pagar los fumadores el año próximo. ESPECIAL / CANVA

A partir del 1 de enero de 2026, los fumadores enfrentarán nuevos precios debido al ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los cigarros, e incluso las tiendas ya han comenzado a recibir las listas de estos nuevos costos.

De acuerdo con tenderos, en algunos casos, la cajetilla de cigarros se disparará de los 87 pesos que se pagan actualmente, hasta los 106 pesos a partir de enero, aunque en algunas tiendas ya han empezado a hacer el ajuste.

Así, en términos generales, el precio de las cajetillas de cigarros registrará aumentos de 20% y 22% a partir de enero del siguiente año.

A inicios de esta semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recordó que para el ejercicio fiscal de 2026, se pondrá en marcha un esquema de actualización gradual en el impuesto a los tabacos que culminará en 2030.

Este plan establece que la cuota por cada cigarro enajenado o importado comenzará en 0.8516 pesos a partir de 2026, incrementándose progresivamente a 0.9197 pesos en 2027, 0.9932 pesos en 2028 y 1.0726 en 2029. Finalmente, a partir del 1 de enero de 2030, entrará en vigor la cuota definitiva fijada en 1.1584 por unidad.

Precios de algunos cigarros a partir de 2026

Esta es una lista en la que se dan a conocer algunos precios a partir de enero de 2026 de las marcas de Phillip Morris que ya han sido distribuidas entre los tenderos del país:

  • Marlboro Rojo corto
  • Marlboro Blanco corto

Costo a tiendas: 95.47 pesos

Venta al público: 105 pesos

  • Marlboro Rojo largo
  • Marlboro Blanco largo

Costo a tiendas: 94.24 pesos

Venta al público: 106 pesos

  • Violeta

Costo a tiendas: 89.96 pesos

Venta al público: 100 pesos

  • Garden
  • Summer
  • Blosson
  • Ice

Costo a tiendas: 84.48 pesos

Venta al público:99 pesos

  • Benson mentolado
  • Kretek Clavo

Costo a tiendas: 99.01 pesos

Venta al público 108 pesos

  • Ruby

Costo a tiendas: 94.25 pesos

Venta al público 106 pesos

  • L&M

Costo a tiendas: 46.38 pesos

Venta al público: 77 pesos

  • Faros 25s

Costo a tiendas: 68.35 pesos

Venta al público 82 pesos

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee además: Así quedó el ajuste al impuesto al precio de gasolinas, cigarros y refrescos para 2026

OF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones