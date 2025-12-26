Infonavit: ¿Cómo son las casas recuperadas y dónde verlas?

Como parte de una estrategia del Gobierno de México para facilitar el acceso a viviendas dignas y asequibles, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) desarrolló un programa que permitía adquirir las llamadas casas recuperadas.

Estas viviendas correspondían a créditos hipotecarios incumplidos que fueron recuperados legalmente y regularizados por la institución , conforme a la Ley del Infonavit, particularmente bajo lo establecido en el artículo 3, fracción IV, y gestionadas a través del Programa de Regeneración Comunitaria.

Te puede interesar: CFE: Requisitos para hacer GRATIS el cambio de titular del recibo de luz

El objetivo de esta medida era reincorporar las propiedades al mercado inmobiliario, ofreciéndolas en condiciones más accesibles que las habituales , ya que en muchos casos su precio se ubicaba por debajo de su valor comercial, lo que las convertía en una alternativa atractiva para personas que no contaban con un crédito elevado.

Debido a que estas casas provenían de distintos procesos legales y antiguos propietarios, cada inmueble presentaba características particulares en cuanto a ubicación, estado y condiciones generales.

¿Dónde se podían consultar las casas recuperadas del Infonavit?

El acceso a estas viviendas seguía un procedimiento distinto al de una compra tradicional, ya que el Infonavit no las comercializaba de forma directa al público.

Para conocer las propiedades disponibles, e ra necesario acudir a coinversionistas autorizados, como inmobiliarias y desarrolladoras , que se encargaban de la rehabilitación de los inmuebles y posteriormente los ponían a la venta.

También puedes leer: Estos autos no circulan por Contingencia Ambiental Fase 1 en Edomex

La búsqueda se realizaba principalmente a través de portales inmobiliarios, desarrolladoras o agencias especializadas, donde se informaba cuáles casas recuperadas estaban disponibles en ese momento. A demás, el crédito Infonavit podía utilizarse tanto para la adquisición de estas viviendas como para realizar mejoras o reparaciones.

No obstante, a pesar del atractivo de esta alternativa, el Infonavit informó que el programa ya no se encuentra vigente, ya que formaba parte de una estrategia implementada durante la administración anterior y fue cancelado con el cambio de gobierno.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP