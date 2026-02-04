Sheinbaum rechaza dichos de Trump y niega que México esté gobernado por cárteles

Tras las múltiples declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que señalaba que México era gobernado por los cárteles del narcotráfico, la Mandataria mexicana , Claudia Sheinbaum, reiteró este miércoles que dicha afirmación es “absolutamente falsa” y reforzó su rechazo a la posibilidad de la entrada de militares estadounidenses en territorio mexicano para combatir el crimen organizado.

“Es falso. Es absolutamente falso (…) En México gobierna el pueblo, y nadie más”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional.

La Presidenta insistió en que Estados Unidos también tiene que “hacer su parte” en la lucha contra el narcotráfico y subrayó su rechazo a una intervención de Washington en el país, tal como —dijo— le planteó su homólogo estadounidense en las diversas conversaciones telefónicas que han mantenido.

"Ha habido muchas veces que el presidente Trump, en las llamadas que hemos tenido, me ha dicho que quieren ayudar más con operaciones conjuntas, con entrada de militares de Estados Unidos a México", apuntó.

"Y le hemos dicho no por una razón - recalcó- México es un país libre, independiente y soberano. Y hasta ahora ha habido respeto".

También puedes leer: Sheinbaum: Hoy Pemex se recuperó

Trump ha insistido en las últimas semanas en que Washington no dudará en usar su poderío militar para defender su seguridad nacional, la cual considera amenazada por los carteles mexicanos, algo que ha sido rechazado de manera tajante por México.

En las últimas dos semanas, Sheinbaum y Trump han sostenido dos llamadas telefónicas calificadas como "cordiales" y "productivas" por ambas partes, aunque la presión desde la Casa Blanca no ha cesado en materia de seguridad.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP