Estos son los mejores restaurantes mexicanos del top 50 de Latinoamérica

México destaca con 8 restaurantes en el "Latin America's 50 Best Restaurants"

Por: SUN .

Este top reconoce los mejores establecimientos gastronómicos de la región latina. ESPECIAL / CANVA

Se dieron a conocer los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y México logró posicionar a ocho restaurantes dentro de la lista de los "Latin America's 50 Best Restaurants" provenientes de CDMX, Guadalajara, Ensenada, Valle de Guadalupe, Tulum y Mérida.

Aquí te compartimos cuáles son estos restaurantes reconocidos.

Antigua, Guatemala, fue la ciudad que recibió la edición 2025 de la lista "Latin America's 50 Best Restaurants" que, como su nombre lo indica, reconoce los mejores establecimientos gastronómicos de la región latina.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo este 2 de diciembre en Casa Santo Domingo y la primera vez que los premios se celebran en Guatemala desde la creación de la lista en 2013.

Restaurantes mexicanos destacan

Dentro de los restaurantes galardonados, 8 son mexicanos y aquí te compartimos cuáles son y en qué posición quedaron dentro de los 50.

7. Quintonil, CDMX
15. Alcalde, Guadalajara
16. Villa Torél, Ensenada
17. Fauna, Valle de Guadalupe
22. Arca, Tulum
30. Máximo, CDMX
32. Huniik, Mérida
39. Rosetta, CDMX

Esta prestigiosa posición la tiene El Chato, un restaurante en Bogotá, Colombia. De acuerdo con la misma página de 50 Best, "trae un espíritu colombiano fresco y contemporáneo a la escena comedor de Bogotá, con el chef Álvaro Clavijo destacando a los productores del país a través de una técnica inspirada a nivel mundial y una calidez relajada al estilo bistro".

