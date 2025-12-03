Jornada laboral 40 horas: Así será la reducción gradual por año a partir de 2026

Durante la conferencia matutina de este martes, Marath Bolaños, secretario de Trabajo y Previsión Social, dio a conocer el incremento del salario mínimo para el próximo año 2026 tras acordarse un incremento del 13%. Además de este anunció, informó cómo será la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.Bolaños mencionó que se realizaron diálogos sociales para el consenso. Del 19 de junio al 30 de noviembre se han llevado a cabo más de 40 reuniones con representantes del sector empresarial, sindical, académico, gubernamental y de sociedad civil.En la Constitución se determina una reducción de dos horas anuales de la jornada ordinaria, la cual se hará efectiva el 1ero de enero de cada año conforme a lo siguiente:Se prevé que la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, beneficie a 13.4 millones de personas trabajadoras.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV