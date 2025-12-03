Jornada laboral 40 horas: Así será la reducción gradual por año a partir de 2026

Durante la conferencia matutina de este martes, Marath Bolaños, secretario de Trabajo y Previsión Social, dio a conocer el incremento del salario mínimo para el próximo año 2026 tras acordarse un incremento del 13%. Además de este anunció, informó cómo será la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Bolaños mencionó que se realizaron diálogos sociales para el consenso. Del 19 de junio al 30 de noviembre se han llevado a cabo más de 40 reuniones con representantes del sector empresarial, sindical, académico, gubernamental y de sociedad civil.

Principales modificaciones

Entre las principales modificaciones se establece la jornada de 40 horas a nivel constitucional para garantizar este derecho a las y los trabajadores.

En ningún caso la reducción implica la reducción de sueldos, salarios ni prestaciones de las personas trabajadoras.

Por primera vez, se prohíben horas extras para menores de edad.

La reducción de la jornada laboral se realizará de manera gradual dos horas por año hasta concretar las 40 horas en 2030.

Así será la gradualidad

En la Constitución se determina una reducción de dos horas anuales de la jornada ordinaria, la cual se hará efectiva el 1ero de enero de cada año conforme a lo siguiente:

2026 - Entrada en vigor y periodo de transición

2027 - 46 horas

2028 - 44 horas

2029 - 42 horas

2030 - 40 horas

Se prevé que la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, beneficie a 13.4 millones de personas trabajadoras.

MV