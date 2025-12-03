Salario mínimo: ¿Cuánto ganaré por día con el aumento en 2026?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que el gobierno federal alcanzó dos acuerdos por consenso unánime con el sector empresarial y el sector obrero: el incremento al salario mínimo a partir de 2026 del 13% y la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas durante el actual sexenio.

"Dos grandes acuerdos que tomamos por consenso, por unanimidad: uno, el aumento al salario mínimo para el próximo año y dos, la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual… es una muy buena noticia para todas y todos los mexicanos. Un acuerdo por consenso y de verdad muchas gracias por este gran esfuerzo que han hecho", expresó la Mandataria.

Al respecto, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, detalló que el salario mínimo general que tendrá un incremento del 13%, pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2026. Esto equivale a 9,582.47 pesos mensuales.

En la zona libre de la frontera norte, el aumento será del 5%, de 419.88 a 440.87 pesos diarios, lo que representa 13,149.80 pesos mensuales.

Acceso a más canastas básicas

Bolaños destacó que este incremento forma parte del compromiso constitucional y programático de la administración para que el salario mínimo alcance el valor de 2.5 canastas básicas hacia 2030.

En la frontera norte, afirmó, el nuevo salario ya permite cubrir 2.8 canastas, superando incluso niveles históricos de 1976.

"Con este incremento calculamos que, al inicio del próximo año, el salario mínimo podrá haber recuperado 154.2% de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la transformación. Es el nivel más alto desde 1980", subrayó el funcionario federal.

Te puede interesar: Titular de la FGR será una mujer, revela Sheinbaum

Añadió que, con el nuevo monto, una familia podrá adquirir aproximadamente 7.1 kilos de frijol, 6.5 kilos de huevo y 14.8 kilos de tortilla.

Respecto a la jornada laboral de 40 horas, Bolaños explicó que el gobierno trabajó, por instrucción de la presidenta, en un diálogo permanente con trabajadores, sindicatos y empresarios para definir una ruta de implementación paulatina durante el sexenio.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV