Concanaco Servytur avala la gradualidad en la reducción de la jornada laboral

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México) reconoció la apertura del Gobierno de México y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para avanzar hacia una reforma laboral responsable , flexible y gradual, que considere las realidades operativas de millones de empresas familiares.

Desde el inicio de la discusión, la Confederación advirtió sobre los riesgos de una reducción abrupta de la jornada laboral sin mecanismos de acompañamiento. Aun con reservas sobre el ritmo de la reforma, el organismo decidió permanecer en el diálogo técnico e institucional, lo que —afirmó— permitió que sus inquietudes fueran tomadas en cuenta.

“Hoy vemos que las preocupaciones del sector fueron escuchadas y se reflejan en la ruta de implementación presentada esta mañana”, señaló Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur.

Se anuncia reforma laboral de 40 horas y el incremento del salario mínimo

Durante la conferencia matutina de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, acompañada del titular de la STPS, Marath Bolaños, se anunció la nueva ruta para aplicar la reforma en materia de jornada laboral, así como el incremento al salario mínimo. En ese contexto, también se confirmó un ajuste diferenciado para la frontera norte a fin de preservar la competitividad regional.

A lo largo de mesas técnicas, la Concanaco presentó propuestas que fueron integradas al marco jurídico final. Entre los principales avances, destacan:

Aplicación gradual con entrada en vigor en enero de 2027.

Un día de descanso semanal obligatorio, sin afectar a los sectores que operan fines de semana.

Ampliación del límite de horas extras de 9 a 12 por semana, distribuidas hasta en cuatro días.

Regulación del uso de horas triples, eliminando su uso como práctica cotidiana.

Mayor flexibilidad en la distribución de la jornada, permitiendo hasta 56 horas semanales (horas ordinarias + 12 extras + 4 adicionales por acuerdo voluntario).

Definición más precisa de conductas relacionadas con trata de personas en el ámbito laboral.

Negociación directa entre patrón y persona trabajadora para definir la jornada, sin exceder 12 horas diarias.

Obligación de control electrónico de jornada, con un régimen especial para MiPyMEs.

Reconocimiento legal del banco de horas y la jornada compactada, equiparándolas al pago por hora.

Incremento al salario mínimo con esquema diferenciado para la frontera norte.

AS