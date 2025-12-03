En la capital de Sinaloa continúan los ataques con armas de fuego contra residencias; tan solo en los últimos tres días —domingo, lunes y martes—, cinco viviendas han sido atacadas a balazos, dejando al menos a una persona asesinada.

Durante la mañana de ayer martes, vecinos de la calle Paricutín, del fraccionamiento Rincón de Humaya, detectaron que una residencia presentaba en su fachada, puertas y ventanas impactos de bala. Las autoridades acudieron al sitio, donde no se reportaron personas lesionadas.

Un caso similar se presentó sobre la calle Bosquecitos, en el fraccionamiento Portafé Premium, también en Culiacán, donde otra residencia de dos pisos, al parecer inhabitada, fue blanco de disparos, registrando daños en la fachada, puertas y ventanas.

En el lugar, las autoridades localizaron decenas de casquillos percutidos, por lo que delimitaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado para que iniciara la investigación correspondiente.

De la misma forma, el pasado lunes, una vivienda fue atacada a balazos en la calle Guamúchil, del fraccionamiento Urbivillas del Prado.

A las balaceras a casas se suma una víctima mortal

Asimismo, la tarde y noche del domingo, se produjeron otros dos ataques a dos viviendas; en una de ellas, ubicada en la colonia Buenos Aires, los atacantes asesinaron a un hombre que se encontraba en el interior del inmueble; fue identificado como Jorge Noe "N", de 42 años.

Según los reportes, varios hombres armados llegaron a la calle Cerro de la Cuevita, ubicada frente a una cancha de futbol de la colonia, forzaron la entrada principal de la residencia y asesinaron a balazos a la persona que estaba en el interior.

El personal del Ejército mexicano fue el primero en responder el reporte realizado por los vecinos a las líneas de emergencia sobre disparos en una casa de la colonia Buenos Aires, en Culiacán, cuyos autores materiales lograron darse a la fuga.

Casi en forma simultánea a las líneas de emergencia entraron varias llamadas de aviso de tres fraccionamientos cercanos uno del otro, alertando sobre varias balaceras, por lo que se presumía que se trataba de un enfrentamiento.

Las fuerzas federales y estatales lograron ubicar que en la calle Amapá, del fraccionamiento Villas del Prado, una vivienda había sido objeto de un ataque armado, por lo que su fachada, puertas y ventanas resultaron afectadas, sin que se registraran personas lesionadas.

Estos recientes ataques a viviendas se vienen a sumar a una larga cadena de 172 inmuebles que han sido dañados en forma violenta, en el transcurso de 14 meses . En la mayoría de los casos no se registraron personas lesionadas y el modus operandi fue disparar contra las viviendas y en algunos casos prenderles fuego.

El pasado 19 de noviembre, una residencia de dos pisos, ubicada en la calle Tabachines, de la colonia Bosques de Humaya, fue incendiada, luego de que los atacantes le prendieron fuego al vehículo que se encontraba estacionado en la cochera.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

