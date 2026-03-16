Ejemplares del lobo mexicano (Canis lupus baileyi), especie en peligro de extinción, fueron reintroducidos en la comunidad forestal de El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, en el municipio de Santa Catarina de Tepehuanes, en Durango, el pasado 14 de marzo.

La reintegración de los lobos fue ejecutada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Subsecretaría de Biodiversidad y Restauración Ambiental y mediante el Programa Binacional México-Estados Unidos.

Se trata, según la Semarnat, de un proceso histórico que marca el regreso del lobo mexicano a la Sierra Madre Occidental después 50 años de ausencia en vida libre .

Lee también: El tren de transporte de granos se descarrila en la capital de Sinaloa

La planificación para la recuperación de la especie

Semarnat destacó que esta reintroducción a la localidad de Durango fue posible gracias a la aprobación unánime de la asamblea de la comunidad. Además, se celebró en el marco de los acuerdos binacionales con Estados Unidos para la recuperación del lobo mexicano y del programa Saving Animals From Extinction (SAFE).

Este esfuerzo es resultado de la colaboración continua entre diversas instituciones gubernamentales y académicas de ambos países. Por parte de México participan

La Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la Semarnat

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)

El gobierno de Durango

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Por Estados Unidos participan:

Arizona Game and Fish Department

New Mexico Department of Game and Fish

U.S. Fish and Wildlife Service

Para que los lobos mexicanos puedan llegar a la comunidad forestal de El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, los ejemplares fueron sujetos a inspecciones sanitarias y revisiones por autoridades ambientales, y permanecerán de manera temporal en un recinto de preliberación que permitirá su adaptación al entorno antes de su liberación en vida silvestre .

Un paso significativo

La reintroducción del lobo mexicano representa un avance significativo en los esfuerzos binacionales con Estados Unidos para la recuperación de esta especie en peligro de extinción, así como un éxito más para la conservación de la vida silvestre en México .

Como parte de los trabajos de protección, se realizará un seguimiento intensivo mediante radiotelemetría y monitoreo con trampas-cámara, con el propósito de evaluar su adaptación, desplazamientos y uso del hábitat. Además, Semarnat llevará a cabo trabajos cercanos con las comunidades rurales para promover la coexistencia de los lobos mexicanos con las personas y sus actividades.

Con estas acciones realizadas a través del Programa Binacional México-Estados Unidos, que inició en la década de los 70, este 2026 inicia una nueva era para esta especie que hace algunas décadas se consideró extinta en vida silvestre .

Te puede interesar: Detienen a cuatro policías por presunto vínculo con grupo delictivo en Yucatán

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF