Reportan la detención de integrantes del grupo criminal "Tren Aragua"

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó la detención de seis integrantes de " Tren Aragua ", la organización criminal transnacional con origen venezolano.

Estas aprehensiones fueron realizadas en Ciudad de México, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), SSPC, Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

Entre los detenidos, a quienes se les relaciona con delitos como la extorsión, trata de personas y tráfico de drogas, se encuentra Lesli Valeri “N”, identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local .

También fue detenido Bryan “N”, operador financiero de la organización, encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal , quien contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada.

Tren Aragua: Breve contextualización

Tren Aragua es una organización criminal transnacional originaria de Venezuela y es un grupo ha cobrado relevancia en México . Las autoridades han detectado su presencia principalmente en la Ciudad de México y estados fronterizos con Estados Unidos, como Chihuahua. Sus actividades incluyen:

Trata de personas con fines de explotación sexual

Tráfico de migrantes

Extorsión

Narcotráfico al menudeo

Clonación de tarjetas

Homicidios dolosos

A diferencia de los cárteles mexicanos, Tren Aragua no siempre busca el control territorial ; a menudo prefiere establecer alianzas o cooperar con bandas locales para operar negocios específicos. Ha sido designado como una organización criminal transnacional y, más recientemente, el gobierno de Estados Unidos lo ha clasificado como una organización terrorista extranjera .

