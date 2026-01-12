Sheinbaum: Delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo

La Presidenta Claudia Sheinbaum ofreció un detallado resumen de la llamada que sostuvo este lunes con su homólogo estadounidense Donald Trump. En este enlace internacional, la Mandataria destacó el trabajo de su Administración para reducir el narcotráfico en el país, acciones que, aseguró, también repercuten en el país del norte.

La llamada entre los jefes del ejecutivo surgió tras las amenazas del presidente Trump hacia México, cuando aseveró que fuerzas militares intervendrían suelo mexicano para combatir a los cárteles de la droga, a quienes ha catalogado como terroristas. Ante este planteamiento, la Presidenta afirmó que la "delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo " .

La explicación de Sheinbaum

En respuesta a una pregunta sobre el uso del término "narcoterrorismo" por parte de funcionarios de Estados Unidos, tras una reunión entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio, Sheinbaum aclaró que, según la legislación mexicana, la delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo, ya que este último implica acciones directas contra el gobierno bajo esquemas distintos.

"Quedó muy claro que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco [...] lo que queremos es que haya comunicación, que haya diálogo, que tengamos entendimiento. [...] nuestra Constitución y nuestras leyes hablan de terrorismo en otro sentido, la delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo ", aseveró que este término tiene que ver con acciones que afecten y atenten contra el gobierno.

Advirtió que el uso del término "terrorismo" por parte de EU no debe servir como justificación para una intervención en territorio mexicano. Recordó que se modificó la Constitución para dejar claro que el pueblo de México está en contra de cualquier intervencionismo derivado de tales clasificaciones.

La cooperación con respeto a la soberanía

Sheinbaum afirmó que Trump reiteró su disposición a intervenir en México en caso de que la Administración así lo requiera, propuesta que la Mandataria rechazó tras asegurar que "vamos muy bien".

" Él al final nos insistió en que si nosotros lo pedíamos, ellos podían ayudar en otros temas, le dijimos que hasta ahora vamos muy bien, no es necesario, además está la soberanía de México y la integridad territorial, y lo entendió, fue una conversación muy amable ", dijo.

