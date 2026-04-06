Reportan baja en casos de feminicidios en México

En los últimos seis años, de 2019 a 2025, se registró una disminución de 27.2% a nivel nacional en el promedio diario de muertes violentas de mujeres, clasificadas como feminicidio y homicidio doloso.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2019 se registraron 10.54 víctimas al día, mientras que 2025 se cerró con 7.67 víctimas diarias.

También con información reportada por las 32 fiscalías estatales, en 2020 y 2021, el promedio diario fue de 10.33 víctimas; 2022, de 10.38 víctimas; 2023, 9.41 víctimas, y 2024, 9.33 víctimas. En comparación con otros años, 2015 registraba 5.92 víctimas al día; 2016, 7.74; 2017, 9.04, y 2018, 10.09 víctimas.

Según el último Informe de Violencia contra las Mujeres del SESNSP de marzo pasado, de enero a febrero de 2026 se registraron a nivel nacional 94 feminicidios y cuatro entidades concentraban 41.5% (39 víctimas): Sinaloa, 13.8% (13); Ciudad de México, 9.6% (nueve); Veracruz, 9.6% (nueve); y Chiapas, 8.5% (ocho). Este informe indica que la tasa nacional de víctimas de feminicidio por cada 100 mil mujeres es de 0.14.

En los últimos 10 años 34 mil 645 mujeres han sido víctimas de feminicidio y homicidio doloso en México, mientras que 18 mil 862 han desaparecido, siendo el rango de 15 a 29 años el de mayor incidencia. Así, durante este lapso, en el país han desaparecido en promedio 14 mujeres al día.

Más de 9 mil mujeres han sido víctimas de feminicidio de 2026 a 2015

El último Informe de Violencia contra las Mujeres del SESNSP del mes pasado señala que de enero de 2015 a febrero de 2026, 9 mil 257 mujeres han sido víctimas de feminicidio a nivel nacional, mientras que en este mismo periodo, 27 mil 871 mujeres han sido víctimas de homicidio doloso.

El pasado 24 de marzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio, que fue enviada al Senado de la República para erradicar este delito y acabar con la impunidad.

"La propuesta es que en un artículo de la Constitución se permita que haya una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio, y que todas las fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio y también que se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo", dijo Sheinbaum Pardo.

Destacó que el Ministerio Público está obligado a investigar, de inicio, cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio, además de que se implementará el turno continuado para garantizar la investigación ininterrumpida, así como mecanismos de prevención.

La Titular del Ejecutivo federal recalcó que "el objetivo es erradicar el feminicidio en México" y "que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer, y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio, culpando a la propia mujer de una muerte violenta".

"Entonces, es muy importante esta ley. Y tienen todos los estados que modificar sus leyes para asumir esta ley, porque es ley general", expuso la Mandataria.

En la presentación, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, indicó que la intención es homologar el delito de feminicidio en todo el país, establecer sanciones más severas que van de 40 a 70 años de prisión, así como multas de 234 mil pesos, además de unificar los protocolos de investigación con perspectiva de género.

"Reconocemos con plena conciencia que hablar de feminicidio no sólo es hablar de cifras o de normas jurídicas. Es hablar de vidas que fueron arrebatadas y de una deuda histórica en materia de investigación y acceso a la justicia a las mujeres y familias víctimas de este flagelo social", señaló Godoy Ramos.

La fiscal explicó que la propuesta contempla una reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General en Materia de Prevención, Investigación y Sanción del Feminicidio, modificando el inciso A de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución, con el objetivo de homologar el tipo penal y sus sanciones en todas las entidades federativas.

Detalló que la iniciativa, elaborada conjuntamente entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de las Mujeres, plantea reconocer el feminicidio no sólo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos, lo que obliga al Estado mexicano a implementar respuestas estructurales en materia legislativa, de procuración de justicia, así como de políticas públicas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

