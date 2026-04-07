Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este martes 7 de abril prevé que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 38%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

