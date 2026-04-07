Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este martes 7 de abril prevé que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 38%.Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tonalá