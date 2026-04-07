Martes, 07 de Abril 2026

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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este martes 7 de abril prevé que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 38%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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