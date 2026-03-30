Un juez certificado en justicia penal para adolescentes del Poder Judicial de Michoacán vinculó a proceso por el delito de feminicidio a Osmar "N", el menor de 15 años de edad que asesinó a dos de sus maestras en el municipio de Lázaro Cárdenas.

¿Qué medidas cautelares se le dictaron a Osmar "N" tras su vinculación a proceso?

El juez especializado presidió la audiencia inicial en el procedimiento seguido al adolescente, quien el pasado 24 de marzo mató con un rifle de asalto a dos maestras de la escuela preparatoria "Anton Makarenko".

En la audiencia, conforme a lo que se establece en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el juez impuso una medida cautelar de internamiento preventivo y se determinó un mes de plazo de cierre de investigación complementaria.

¿Quiénes eran las maestras asesinadas por un adolescente en Michoacán?

Las profesoras que murieron en el ataque a tiros fueron identificadas por directivos de la preparatoria como Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero, de 37 y 36 años de edad, respectivamente.

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Según medios locales, María del Rosario Sagrero se desempeñaba como profesora del plantel desde 2018 . "More", como le decían de cariño personas cercanas, es recordada a través de redes sociales por familiares y amigos como una persona amorosa y entregada a su trabajo.

Por otro lado, Tatiana Madrigal Bedolla es recordada por su carácter alegre en el aula.

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Tras el fallecimiento de las profesoras, la preparatoria Makárenko lanzó un comunicado lamentando los hechos y, ante esta situación, solicitó a la comunidad estudiantil mantenerse unida.

JM

