Un juez certificado en justicia penal para adolescentes del Poder Judicial de Michoacán vinculó a proceso por el delito de feminicidio a Osmar "N", el menor de 15 años de edad que asesinó a dos de sus maestras en el municipio de Lázaro Cárdenas.El juez especializado presidió la audiencia inicial en el procedimiento seguido al adolescente, quien el pasado 24 de marzo mató con un rifle de asalto a dos maestras de la escuela preparatoria "Anton Makarenko".En la audiencia, conforme a lo que se establece en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el juez impuso una medida cautelar de internamiento preventivo y se determinó un mes de plazo de cierre de investigación complementaria.Las profesoras que murieron en el ataque a tiros fueron identificadas por directivos de la preparatoria como Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero, de 37 y 36 años de edad, respectivamente. Según medios locales, María del Rosario Sagrero se desempeñaba como profesora del plantel desde 2018. "More", como le decían de cariño personas cercanas, es recordada a través de redes sociales por familiares y amigos como una persona amorosa y entregada a su trabajo.Por otro lado, Tatiana Madrigal Bedolla es recordada por su carácter alegre en el aula. Tras el fallecimiento de las profesoras, la preparatoria Makárenko lanzó un comunicado lamentando los hechos y, ante esta situación, solicitó a la comunidad estudiantil mantenerse unida.JM