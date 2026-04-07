Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en Cancún para este martes 7 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Jueves 9 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Viernes 10 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en El Salto