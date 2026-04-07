Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en Cancún para este martes 7 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Jueves 9 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Viernes 10 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

