Renuncia de Ariadna Montiel: ¿impactará en los pagos de la Pensión Bienestar?

Ariadna Montiel Reyes renunció a la titularidad de la Secretaría del Bienestar, dependencia encargada de gestionar los programas sociales del gobierno federal, como las pensiones, para participar en la elección de la dirigencia nacional de Morena.

El hecho ocurre a solo unos días de la fecha en la que se prevé que las autoridades den a conocer el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar, correspondiente al tercer bimestre del año (mayo-junio); sin embargo, esto no tendrá un impacto negativo en la entrega de los apoyos.

Al informar sobre la salida de Ariadna Montiel Reyes de la Secretaría del Bienestar, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que los programas sociales están garantizados, ya que fueron elevados a rango constitucional.

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“Que sepan que los programas están, como siempre, en la Constitución, que ya nadie puede quitarle la pensión ni los programas de bienestar al pueblo de México”, señaló Sheinbaum Pardo.

En el artículo 4 de la Constitución se establece que las personas adultas mayores de 65 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que dicte la ley. Por ello, no se puede condicionar, suspender ni cancelar la entrega del apoyo.

En su mensaje, la Mandataria federal informó que Ariadna Montiel será sustituida por Leticia Ramírez Amaya, quien fue secretaria de Educación Pública durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La funcionaria asumirá las tareas de Montiel y será la encargada dar continuidad a la operación de los programas sociales gubernamentales y difundir cualquier información relevante sobre los mismos, como calendarios de pagos bimestrales, fechas de registro, entre otros aspectos.

¿Cuándo inician los pagos de mayo de la Pensión Bienestar?

Las autoridades aún no confirman la fecha en la que la entrega de recursos a los beneficiarios por medio del Banco del Bienestar dará inicio, sin embargo, se anticipa un retraso de al menos tres días, puesto que el feriado del 1 de mayo por el Día del Trabajo coincide con un fin de semana, días inhábiles para las instituciones financieras.

De este modo, la entrega de los pagos iniciaría el primer día hábil del mes, es decir, el lunes 4 de mayo. Para conocer cualquier novedad es fundamental informarse a través de medios oficiales.

¿Quién es Leticia Ramírez Amaya, nueva secretaria del Bienestar?

Originaria de la Ciudad de México, es profesora de educación primaria y normalista egresada de la Escuela Nacional de Maestros, con estudios en Antropología Social y formación en Alta Dirección Pública.

Se desempeñó como docente por más de 12 años en escuelas públicas de la zona poniente de la capital y acumula más de 25 años de experiencia en la administración pública.

Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Ramírez Amaya fue directora general de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República (2018-2022). Posteriormente, fue nombrada titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Con información de SUN

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MB

