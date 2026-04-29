Estos han sido los mayores cambios en el gabinete de Claudia Sheinbaum

A través de un video publicado en redes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que, efectivamente, Ariadna Montiel deja la Secretaría de Bienestar bajo el reemplazo de Leticia Ramírez Amaya.

Dicho cambio se suma a otros once más al interior de su gabinete, los cuales pretenden hacer “para avanzar en otras tareas” dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

¿Cuáles han sido son esos cambios? Aquí te los contamos.

Los principales cambios en el gabinete de Sheinbaum

Hacienda y Crédito Público

El primer cambio fue el 8 de marzo de 2025, cuando Rogelio Ramírez de la O presentó su renuncia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por motivos personales. En su lugar, fue designado Édgar Amador Zamora.

Relaciones Exteriores

El pasado 1 de abril, Juan Ramón de la Fuente dejó la Secretaría de Relaciones Exteriores debido a cuestiones de salud, alusivas a una cirugía de la columna vertebral. Antes, el 28 de noviembre de 2025, había dejado el cargo de forma temporal, pero regresó el 6 de enero en la 37 Reunión de Embajadores y Cónsules.

La titular del poder ejecutivo federal nombró a Roberto Velasco Álvarez, que fue ratificado por el Senado de la República una semana después.

Secretaría de las Mujeres

El pasado 16 de abril, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, presentó su renuncia a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el fin de ir a "una tarea especial" en Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"Ayer Citlalli me entregó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres. Me dijo que se va al partido, que quiere ir a ayudar a Morena. En el 2024 ayudó a las alianzas y Luisa María (Alcalde) le pidió que si ella podía ayudarle en este tema".

Más tarde, Hernández fue nombrada presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Aún está vacante la titularidad.

Otros cambios institucionales en el gabinete de Sheinbaum

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex)

Carlos Alberto Ulloa reemplaza a Iván de Jesús Olmos Cansino a partir del 11 de abril de 2025

Carlos Alberto Ulloa reemplaza a Iván de Jesús Olmos Cansino a partir del 11 de abril de 2025 Instituto Nacional de Migración (INM)

Sergio Salomón Céspedes sustituye a Francisco Garduño desde el 1 de mayo de 2025

Sergio Salomón Céspedes sustituye a Francisco Garduño desde el 1 de mayo de 2025 Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)

Joel Omar Vázquez Herrera reemplaza a Diego Prieto a partir del 16 de julio de 2025

Joel Omar Vázquez Herrera reemplaza a Diego Prieto a partir del 16 de julio de 2025 Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Omar Reyes Colmenares sustituye a Pablo Gómez Álvarez desde el 4 de agosto de 2025

Omar Reyes Colmenares sustituye a Pablo Gómez Álvarez desde el 4 de agosto de 2025 Fiscalía General de la República (FGR)

Ernestina Godoy reemplaza a Alejandro Gertz Manero a partir del 28 de febrero de 2026

Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM)

Héctor Alonso Romero Gutiérrez sustituye a Rafael Marín Mollinedo desde el 31 de marzo de 2026

Héctor Alonso Romero Gutiérrez sustituye a Rafael Marín Mollinedo desde el 31 de marzo de 2026 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Luisa María Alcalde reemplaza a Esthela Damián a partir del 22 de febrero de 2026

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AO

