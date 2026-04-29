Estos han sido los mayores cambios en el gabinete de Claudia Sheinbaum

A través de un video publicado en redes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que, efectivamente, Ariadna Montiel deja la Secretaría de Bienestar bajo el reemplazo de Leticia Ramírez Amaya.Dicho cambio se suma a otros once más al interior de su gabinete, los cuales pretenden hacer “para avanzar en otras tareas” dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). ¿Cuáles han sido son esos cambios? Aquí te los contamos. Hacienda y Crédito PúblicoEl primer cambio fue el 8 de marzo de 2025, cuando Rogelio Ramírez de la O presentó su renuncia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por motivos personales. En su lugar, fue designado Édgar Amador Zamora.Relaciones ExterioresEl pasado 1 de abril, Juan Ramón de la Fuente dejó la Secretaría de Relaciones Exteriores debido a cuestiones de salud, alusivas a una cirugía de la columna vertebral. Antes, el 28 de noviembre de 2025, había dejado el cargo de forma temporal, pero regresó el 6 de enero en la 37 Reunión de Embajadores y Cónsules.La titular del poder ejecutivo federal nombró a Roberto Velasco Álvarez, que fue ratificado por el Senado de la República una semana después.Secretaría de las MujeresEl pasado 16 de abril, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, presentó su renuncia a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el fin de ir a "una tarea especial" en Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)."Ayer Citlalli me entregó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres. Me dijo que se va al partido, que quiere ir a ayudar a Morena. En el 2024 ayudó a las alianzas y Luisa María (Alcalde) le pidió que si ella podía ayudarle en este tema".Más tarde, Hernández fue nombrada presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Aún está vacante la titularidad.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO